Leclerc rinuncia all’ultimo colpo per la pole, è l’inizio del nuovo corso Ferrari: “Conta la gara” Charles Leclerc partirà dalla seconda fila del Gran Premio del Bahrain. Il pilota monegasco ha rinunciato al secondo tentativo nella Q3 rinunciando così alla possibilità di fare la pole position. Il team principal Vasseur ha spiegato il perché di questa scelta.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale non si vince in Bahrain. Questo è il nuovo mood del team di Maranello. L'era Vasseur parte con questo mantra. Tutti ricordano bene lo strepitoso inizio del campionato 2022 della Ferrari, che poi però man mano ha continuato a collezionare pole, ma anche tante delusioni, e ha vinto solo una volta da Melbourne in poi. La possibilità di fare la pole nel primo weekend stagionale non c'era per Leclerc, che forse avrebbe potuto lottare con Perez per la prima fila. Ma è stato deciso di non effettuare il secondo tentativo. Quando il pilota è uscito dalla sua vettura si è temuto un problema tecnico, ma in realtà era una chiara scelta del muretto.

Le Qualifiche della Ferrari sono state particolari. Una strategia precisa. Leclerc e Sainz si sono nascosti per larghi tratti, poi nel momento decisivo hanno piazzato la zampata. In Q3 tutti e due sono scesi in pista, con le Red Bull. Charles ha realizzato un giro praticamente perfetto. Nemmeno un errore. Ha stampato un tempo preciso: 1:30:000. Ma non è bastato nemmeno per la prima fila. Verstsappen primo, Perez secondo.

Il pilota monegasco ha ottenuto il terzo posto nelle Qualifiche del Gp Bahrain 2023.

Ci si aspettava che Leclerc riprovasse un altro giro, che ci fosse un altro tentativo, ma non è stato così. Quando mancavano circa due minuti alla fine delle Qualifiche, il classe 1997 si è alzato ed è andato via. Qualifiche finite. Il terrore ha corso sul filo. Si temeva un altro problema, visto che in Q1 la sua Ferrari aveva perso dei pezzi. Ma subito dopo si è saputo che era una decisione del muretto.

Come ha confermato il Team Principal Vasseur: "Le qualifiche sono filate lisce. Non sapevamo esattamente quale fosse il carico del carburante o per la regolazione del motore. Nessuno aveva un quadro chiaro, ma eravamo primi in Q1 e Q2, poi ci siamo trovati in lotta con Max nel primo stint e abbiamo deciso con Charles di tenere un set di gomme soft per domani e ritengo sia una scelta giusta. Carlos era un po’ più al limite, e con il primo stint abbiamo usato la seconda gomma, ma si tratta comunque di una buona posizione, in seconda fila".

Parlando a Sky ha espresso chiaramente i nuovi dettami: "Sappiamo che i punti si prendono la domenica, non si vince il campionato con le pole ed è quindi importante prepararsi per il GP. Abbiamo visto che in Bahrain si può usare un set nuovo di gomme, non faremmo la stessa cosa a Monaco, quindi ci concentriamo sulla gara e il team ha fatto un buon lavoro". La battaglia con la Red Bull sarà dura e non bisogna sbagliare nulla.