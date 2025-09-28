La reazione di Bagnaia al fumo che esce dalla sua Ducati: gli mostrano il video dopo la gara

Bagnaia ha concluso la sua gara con del fumo che fuoriusciva dalla sua Ducati, un problema che per fortuna non lo ha fermato: dopo la corsa ha rivisto le immagini.

La gloria di oggi è tutta per Marc Marquez che è stato incoronato Campione del Mondo della Moto GP2025, ma una fetta di felicità se la prende anche Bagnaia che finalmente si ritrova in Giappone e vince la gara in una stagione complicatissima. È un primo posto fatto di sacrifici e bocconi amari mandati giù e che stava per essere vanificato da un piccolo problema tecnico: a un certo punto dalla sua Ducati è uscito del fumo che ha fatto preoccupare tutti, ma per fortuna non si trattava di una rottura del motore.

Dopo la gara, quando il pericolo era ormai scampato, hanno mostrato a Pecco le immagini di quei momenti per fargli capire cosa è davvero successo. La reazione del pilota fa sorridere perché capisce di aver corso un grande pericolo rischiando addirittura il primo posto.

La reazione di Pecco Bagnaia

Per fortuna la Ducati guidata dall'italiano non ha subito nessun problema al motore: il fumo che usciva dalla sua moto era causato dall'olio che gocciolava sullo scarico generando una nuvola scenografica ma sicuramente non preoccupante. Il suo team non lo ha richiamato ai box e ha potuto lottare fino alla fine per il primo posto, la grande gioia di questa stagione complicata.

Pecco ha rivisto la scena ai monitor con espressione sbalordita: ha giunto le mani impressionato dal fumo che fuoriusciva dalla sua moto e in sottofondo si sentivano i commenti e le risate di chi lo accompagnava. Il pilota è riuscito a fare anche umorismo per sdrammatizzare: "Ci mancava che mi fermassero quando ero in testa…". Non è successo e lui ha potuto portare a casa la vittoria in Giappone, seguito da Marc Marquez che invece ha messo le mani sul titolo mondiale.