La rassegnazione di Hamilton preoccupa la Ferrari: “Non possiamo competere per la vittoria”

Senza la possibilità di arrivare la pole position a causa della sanzione, gli obiettivi di Lewis Hamilton erano già compromessi prima dell'inizio del weekend del GP di Monza. Il sette volte campione del mondo ha cercato di fare meglio di Charles Leclerc ma il pilota monegasco ha chiuso quarto e il ‘numero 44' quinto, a poco più di un decimo di distacco, le qualifiche.

L'accoglienza dei tifosi del Cavallino è stata eccezionale per lui, sia in pista che a Milano, ma senza obiettivi importanti da conseguire per Lewis è stata una lotta un po' in salita e lo ha dichiarato senza troppi giri di parole a ESPN dopo le qualifiche: "Mi sento decisamente sempre più a mio agio, ma al momento non possiamo competere per la vittoria, almeno non questo fine settimana. Mi sento decisamente più vicino alla macchina e a Charles , e sto ottenendo il massimo".

L'unica gioia è il panorama che la tifoseria della Ferrari e Hamilton ha parlato così di quello che sta vivendo come pilota della Rossa a Monza: "Il supporto che ti danno a ogni curva della pista: puoi vederli tifare per te, puoi capire cosa significa per loro, quindi darò il massimo domani per vedere se riesco a sorpassare e sorpassare".

Hamilton: "Non possiamo competere per la vittoria"

Nonostante a volte si trovasse molto in alto nel gruppo durante il weekend, la Ferrari e Hamilton sapevano che si trattava di un'illusione: "A volte eravamo vicini, ma loro ci guadagnavano un paio di decimi. È stato così per tutto il weekend. Sapevamo che saremmo stati più o meno in questa posizione…quarto, quinto, sesto, sapevamo che quello sarebbe stato il nostro ritmo. Spero che le cose inizino ad andare bene domani, perché sarebbe più facile essere decimi, ma cercherò di vedere cosa posso fare".

Anche la strategia non è stata d'aiuto, secondo il sette volte campione del mondo. "Le gomme andavano molto bene, ma sono molto dure, ci sarà una sola sosta e la pit-lane è lunghissima e non ce n'è bisogno, quindi faremo tutti una sosta".

Parole che preoccupano la Ferrari, sia per l'attualità che il prossimo futuro: Lewis Hamilton sembra non sentirsi per nulla a proprio agio con la monoposto di Maranello e nessuno si sarebbe mai aspettato tutte queste difficoltà per l'inglese quando venne annunciato come nuovo pilota della Ferrari.