Lewis Hamilton vuole cambiare il cuore della Ferrari: “Prima o poi farò tornare l’abitacolo rosso”

Lewis Hamilton si è goduto la vittoria a Barcellona, ma mancava qualcosa per renderla indimenticabile, il colore rosso Ferrari: “Il mio abitacolo è bianco e non ne sono troppo contento”.

Lewis Hamilton si sta prendendo la Ferrari gara dopo gara, ribaltando i rapporti di forza con Charles Leclerc e mettendo un po' di pressione al leader del Mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli. Un secondo posto, ancora un secondo e un primo: gli ultimi tre risultati del sette volte campione del mondo – in Canada, a Monaco e infine a Barcellona domenica scorsa – hanno ringalluzzito comprensibilmente il 41enne di Stevenage, che adesso si spinge a chiedere di cambiare il colore della sua Ferrari: c'è troppo bianco a discapito dell'amato rosso.

Hamilton non gradisce il colore bianco nell'abitacolo della sua Ferrari: "Da bambino sognavo il rosso"

Hamilton domenica ha ottenuto la sua prima vittoria sul ‘Circuit de Barcelona-Catalunya', esattamente 30 anni dopo che Michael Schumacher aveva conquistato il suo primo successo con la Ferrari sullo stesso tracciato. E tuttavia qualcosa non gli ha fatto godere appieno il trionfo, come Sir Lewis ha poi spiegato senza peli sulla lingua. Tutta ‘colpa' di quel colore rosso sognato da bambino e che ora vede sì nella sua Ferrari, ma non nell'abitacolo dove si siede.

Lewis Hamilton nella sua Ferrari a Barcellona

"Sono passati 30 anni da quando Michael ha vinto – ha detto Hamilton dopo il successo a Barcellona, ricordando poi le emozioni del Lewis bambino di allora – Io ero probabilmente a casa sul divano a guardare quella gara. Probabilmente come molti di voi, con un piatto davanti, a mangiare un panino o magari una zuppa di ‘noodle' al pollo o qualcosa del genere, se non stavo gareggiando. Avevo 12 anni, stavo guardando quella macchina rossa e pensavo: ‘Chissà com'è stare seduto in quell'abitacolo rosso'. Il mio abitacolo invece è bianco, e non ne sono troppo contento".

Perché l'abitacolo della Ferrari è bianco

Il motivo del colore bianco del cockpit della Ferrari è peraltro ben noto e non è certo una scelta stilistica o estetica: e legato allo sponsor principale HP. La casa di Maranello ha modificato la livrea per dare più visibilità al brand di Hewlett-Packard, che usa blu e bianco. All'inizio c'era troppo blu sul rosso Ferrari, il che aveva portato a qualche lamentela dei tifosi. Per questo la scuderia del Cavallino ha aumentato il bianco intorno alla zona dell'abitacolo e sul cofano motore, cercando di trovare un equilibrio di design accettabile agli occhi della tradizione.

La gioia di Hamilton con i meccanici Ferrari dopo la vittoria in Catalogna

Un compromesso dovuto dunque a ragioni commerciali, che tuttavia Hamilton promette – non si sa quanto scherzosamente – di cercare di cambiare, all'insegna di quel rosso che sognava da bambino: "Prima o poi farò tornare l'abitacolo rosso". Caro Lewis, anche se stai diventando il ‘ras di Maranello', la vediamo difficile…