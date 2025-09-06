Verstappen superbo, a Monza beffa tutti e si prende la pole: Leclerc quarto, bene Antonelli

Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Max Verstappen partirà dalla pole position nel GP d’Italia. Il campione del mondo ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Leclerc quarto, Hamilton quinto ma partirà decimo per una penalità. Bene Antonelli.

Q1: C'è tanta tensione, bagarre pura. Alla fine c'è grande delusione per Hadjar che in pochi giorni passa dal podio dell'Olanda all'eliminazione immediata, fuori pure Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson. Il più veloce alla fine è Russell. Antonelli piazza uno splendido giro. La Ferrari torna in pista nel finale per sicurezza, ma non c'è bisogno del tentativo extra per Hamilton e Leclerc.

Q2: tensione alle stelle nel finale della Q2 che si chiude con Verstappen leader davanti alle Mercedes di un super Antonelli e di Russell. Hamilton costretto a un secondo tentativo, passa da nono. Nessun problema Leclerc. Super Bortoleto. Bene Alonso. Norris è costretto a un giro extra e si qualifica all'ultimo secondo. Esclusi Bearman, Hulkenberg, Sainz, Albon, Ocon.

Q3: la McLaren non sembra spadroneggiare. Verstappen dopo il primo tentativo si mette davanti di pochi millesimi a Leclerc, che aveva realizzato un giro pazzesco. Max si ripete migliora la sua prestazione e realizza una pole position straordinaria, che finirà negli annali. La McLaren si issa seconda con Norris e terza con Piastri. Leclerc quarto, con rammarico. Antonelli sesto, bravo, guadagna una posizione grazie alla penalità di Hamilton, che aveva chiuso quinto.

Griglia di Partenza del Gran Premio di Monza

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)

4ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Yuki Tsunoda (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) *

6ª fila: Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber)

7ª fila: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams)

8ª fila: Esteban Ocon (Haas), Isack Hadjar (Racing Bulls)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)

10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls)