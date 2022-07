La rabbia di Sainz Sr dopo lo spaventoso incidente in Extreme E: “Una cosa mai vista in carriera” Carlos Sainz Senior è furioso per lo spaventoso incidente che lo ha visto coinvolto nel secondo round dell’Extreme E in Sardegna: “In quarant’anni di carriera non ho mai visto una cosa del genere”.

A cura di Vito Lamorte

Carlos Sainz Sr è stato protagonista, suo malgrado, di uno spaventoso incidente nel secondo round dell'Extreme E in Sardegna. Il campionato di fuoristrada elettrico in cui l'esperto pilota si diletta ed è proprietario del team Acciona Sainz XE, condividendo un equipaggio con Laia Sanz, ha vissuto attimi di grande paura: la coppia spagnola oggi era alla ricerca della prima vittoria stagionale e stava vivendo un buon fine settimana ma nell'ultima gara si è verificato un terribile scontro che poteva avere conseguenze ben peggiori.

La vettura di Carlos Sainz senior è stata speronata e l'impatto è stato tremendo: il veicolo si è issato e poi si è ribaltato su se stesso, scaraventato fuori dal percorso dalla forza d'urto. Attimi di grande paura.

Lo spagnolo era partito benissimo e aveva guadagnato anche un discreto vantaggio ma poco dopo è successo l'impronosticabile: il pilota madrileno aveva un buon margine sugli avversari ma quando due linee delle cinque vetture finaliste si sono incontrare l'impatto è stato quasi inevitabile. Johan Kristofferson non ha valutato bene le distanze e ha speronato di lato la Odyssey 21 del Matador, lanciandolo violentemente fuori strada. L'auto di Sainz si è ribaltata dopo il forte impatto e nonostante l'esperto pilota spagnolo non avesse risposto alle comunicazioni radio in un primo momento, dopo pochi minuti era in piedi fuori dall'auto per capire l'accaduto.

Il pilota madrileno, ore dopo, ha confermato che tutto era stato lasciato nel panico e ha accusato duramente l'avversario per il suo modo di guidare e l'organizzazione per non aver provveduto a decretare una sanzione esemplare per quanto successo: "Sono profondamente addolorato per quanto accaduto. […] In quarant'anni di carriera non ho mai visto una cosa del genere".

Le chance di vittoria per l'Acciona Sainz XE si sono esaurite dopo quell'incidente, ma la gara è continuata e a vincere è stata la squadra di Nico Rosberg (RXR), davanti a Ganassi e Xite Energy.