Tremendo incidente per Carlos Sainz sr: speronato da un avversario, finisce in ospedale Nell’ultima prova dell’Extreme-E, la serie automobilistica dedicata ai Suv elettrici, la carambola che ha coinvolto il padre del ferrarista ha lasciato tutti col fiato sospeso.

L’incidente in cui è rimasto coinvolto Carlos Sainz senior. Il pilota spagnolo è stato trasportato in ospedale ma sta bene.

L'incidente è stato spaventoso. Le immagini che arrivano dall'abitacolo della vettura e dalla ripresa in esterna mettono i brividi addosso. La macchina di Carlos Sainz senior viene speronata, bocciata come una palla da biliardo. L'impatto è stato tremendo: il veicolo si è ribaltato, scaraventato dalla forza d'urto fuori dal percorso.

Nell'ultima prova dell'Extreme-E, la serie automobilistica dedicata ai Suv elettrici, la carambola che ha coinvolto il padre del ferrarista ha lasciato tutti col fiato sospeso. È stato estratto dalla cabina cosciente ma senza aver riportato gravi lesioni considerata la violenza dello scontro. Condotto in ospedale, gli esami diagnostici a cui sarà sottoposto definiranno il quadro clinico e quali sono le sue condizioni. Ma la notizia più importante è che sta bene.

La dinamica della collisione. La ricostruzione è affidata in buona parte ai dettagli che si notano nel video. La scia di polvere sollevata dai bolidi traccia la traiettoria, lo stacco delle telecamere generale su quella on-board mostra in tempo reale cosa è successo. Il resto è tutto nel primo report medico che è un sospiro di sollievo rispetto al peggio temuto.

Nella ripresa dall'alto si nota come la macchina di Johan Kristofferson, membro della squadra di Nico Rosberg, proveniente dalla sinistra centri la vettura di Sainz a un bivio. L'urto fa sobbalzare il telecronista, si vedono pezzi di parti meccaniche che schizzano come schegge e una ruota che rimbalza sulla strada dopo essersi sganciata come conseguenza dell'incidente.

Provenivano da direzioni differenti in base a un percorso diverso seguito dopo l'inizio della gara. La corsa di Sainz senior è finita lì ma è riuscito a ‘salvare la pelle' nello schianto, l'avversario invece ha completato la gara dopo la bandiera rossa. Non è la prima volta che il pilota svedese viene coinvolto in situazioni simili. Il tentativo di recuperare il gap accumulato lo ha spinto a dare il massimo.

Lo spagnolo, tornato al volante dopo un lungo periodo di stop e ha avuto una buona occasione per centrare la prima vittoria stagionale. Nella sfortuna è stato fortunato. Può ancora raccontare cosa è accaduto e, soprattutto, guidare ancora nella prossima sfida.