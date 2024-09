La polemica social sulla mancia lasciata da Leclerc al concierge che si è occupato della sua Ferrari Charles Leclerc finisce al centro di una strana polemica social dopo il video in cui si vede il pilota consegnare al concierge una mancia, considerata bassa, da 20 euro. In tanti invece hanno apprezzato la mossa del pilota Ferrari: “Essere milionari non vuol dire per forza non conoscere il valore dei soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Charles Leclerc è il protagonista sportivo indiscusso degli ultimi giorni. Il successo della sua Ferrari nel Gp di Formula 1 in casa, in Italia, sul circuito di Monza, ha fatto esaltare il popolo della Rossa. Entusiasmo alle stelle nell'ambiente del Cavallino chiamato ora a ripetersi per trovare una continuità a partire dal GP di Baku, in Azerbaigian. In attesa di tornare in pista il 15 settembre dunque, Leclerc si sta godendo qualche giorno di relax a Monaco. Chiaramente i fan sono sempre attorno al pilota monegasco a caccia di un autografo o di un selfie.

E anche in questo caso non si sono di certo smentiti. In un video pubblicato su TikTok e diventato immediatamente virale, si vede Leclerc passeggiare e raggiungere la sua auto parcheggiata lungo la strada. Prima di aprire lo sportello della sua Ferrari nera, Leclerc però lascia la mancia al concierge. Il pilota della Rossa tira dalla tasca il suo portafoglio e consegna all'uomo 20 euro suddivisi in due banconote da 10. È questo il momento in cui si innesca una polemica social che vede diversi utenti contestare a Leclerc di aver lasciato all'uomo una somma troppo bassa considerando il suo stipendio milionario.

Lo scontro social sulla mancia da 20 euro di Leclerc

"Venti euro in confronto a 30 milioni netti annui + altri 8/10 di bonus vari mi sembrano davvero pochi per uno che guadagna più di 3 milioni al mese…". È uno dei tanti commenti simili che circolano sui social riguardanti il gesto di Leclerc. C'è però anche chi la vede in modo diverso: "Essere milionari non vuol dire per forza non conoscere il valore dei soldi". Opinioni discordanti dunque circa il gesto di Leclerc che dopo aver consegnato la mancia al concierge è poi riuscito ad entrare nella sua vettura e andare via.

La Ferrari a Monza ai box.

Gli utenti contestano chi ha ripreso all'interno del portafoglio di Leclerc

Piuttosto qualcuno si è anche soffermato a contestare un altro aspetto di questo video. Diversi utenti sottolineano infatti se fosse davvero necessario riprendere all'interno del portafoglio di Leclerc e rendere noto quanto denaro in contanti ci fosse all'interno. Opinioni discordanti dunque sul pilota della Ferrari che dopo il meritato relax per la vittoria di Monza ora si rimetterà in pista con la speranza di riuscire a guadagnare altri punti pesanti sulla seconda posizione attualmente occupata da Norris o sognare addirittura una super rimonta su Verstappen primo con 303 punti a +86 sul pilota monegasco.