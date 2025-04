video suggerito

Hamilton e Leclerc dicono cose molto diverse sulla Ferrari dopo gli aggiornamenti visti in Bahrain Hamilton è molto ottimista dopo gli ultimi aggiornamenti della Ferrari, ma per Leclerc il potenziale della macchina resta lo stesso: i due piloti sono completamente in disaccordo.

A cura di Ada Cotugno

Hamilton e Leclerc non sono sulla stessa lunghezza d'onda prima del Gran Premio del Bahrain. Dopo le prove libere le sensazioni dei piloti Ferrari sono completamente diverse così come le richieste che ognuno di loro ha fatto al team: due modi di pensare e vedere la monoposto differenti che portano anche a opinioni tecniche che quasi mai convergono. E anche dopo gli ultimi test il monegasco e il britannico hanno avuto sensazioni opposte, una situazione che ha creato qualche polemica.

Ai media Hamilton si è mostrato molto ottimista, nonostante l'ottavo posto nelle FP2 che non ha minato per niente il suo spirito. Gli ultimi aggiornamenti alla macchina lo entusiasmano e vede miglioramenti, un aspetto sul quale Leclerc non concorda: per lui i margini di miglioramento sono ampi, vede segnali positivi ma non è soddisfatto dai cambiamenti che sono stati operati dopo l'ultima gara.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton assieme al team principal della Ferrari Fred Vasseur

Le differenze tra Leclerc ed Hamilton

Sono differenze sostanziali, non enormi ma comunque molto evidenti. È frutto di un feeling ancora da creare tra i due piloti che lavorano insieme da pochi mesi e non hanno ancora trovato la sinergia giusta tra di loro e con le Ferrari per poter performare al meglio. Succede ovunque, anche se per il team di Maranello sembra piuttosto evidente. Gli indizi sono dati dalle interviste rilasciate dopo le prime prove in Bahrain dove l'inglese si mostra ottimista: "Gli aggiornamenti funzionano, è evidente. È bello vedere che stiamo facendo passi avanti, ora si tratta solo di estrarre di più da ciò che abbiamo. Spero che riusciremo a fare i giusti aggiustamenti prima delle qualifiche".

Parole di grande incoraggiamento che non rispettano per niente il pensiero di Leclerc. Il monegasco continua a chiedere di più dalla sua macchina, è convinto che possa performare meglio per ridurre ancora di più il gap con le McLaren che sembrano irraggiungibili. Le sue dichiarazioni non rispecchiano per niente quelle del compagno di scuderia: "Abbiamo cercato di spingere in una direzione per migliorare il feeling, ma il potenziale della macchina è rimasto lo stesso. Il gap con McLaren è ancora enorme. È positivo, ma purtroppo non è abbastanza per chiudere il divario".