La pensione di Kimi Raikkonen è già finita: basta F1, per lui arriva un nuovo lavoro nel motocross L’ex pilota Kimi Raikkonen appena ritiratosi dalla Formula 1 è stato annunciato come nuovo team principal della squadra Kawasaki MXGP per il Mondiale motocross 2022.

A cura di Michele Mazzeo

È passato poco più di un mese dal suo ritiro dalla Formula 1, ma il periodo di pensionamento di Kimi Raikkonen è già finito. Il finlandese, che dopo 20 anni nel Circus avevo annunciato di volersi ora riposare e stare lontano dalle gare, ha invece già trovato un nuovo lavoro che lo impegnerà nella stagione 2022. Il suo posto di lavoro non sarà però il paddock della F1, né tantomeno le corse automobilistiche. Il campione del mondo 2007, ultimo ad oggi a conquistare il titolo con la Ferrari, sarà infatti impegnato nel motocross (sua altra grande passione), ma non lo farà nelle vesti di pilota, bensì in quelle di team principal.

Kimi Raikkonen guiderà infatti la squadra Kawasaki Racing Team nella MXGP con l'obiettivo di conquistare i titoli nel mondiale motocross. Ad annunciarlo con orgoglio è stata la stessa squadra giapponese: "Kawasaki Racing è lieta di annunciare la leggenda della Formula 1 Kimi Raikkonen e l'ex vincitore del GP Antti Pyrhonen come nuovi leader del team Kawasaki MXGP per il Campionato del Mondo FIM 2022" si legge infatti nella breve nota diffusa dalla casa nipponica.

Nuova avventura dunque per Kimi Raikkonen che però non è estraneo al mondo delle ruote tassellate: Iceman è infatti da sempre stato un grande appassionato di motocross e da dieci anni, contestualmente all'impegno in Formula 1, ha portato avanti una sua squadra, la "Ice 1", nella quale a volte ha lavorato anche come meccanico. Squadra che adesso dunque passa ad essere il team ufficiale della Kawasaki per la il Mondiale 2022.

Adesso l'obiettivo di Raikkonen è quello di centrare il titolo iridato al suo primo anno come team principal in MXGP. Per farlo punterà sul talento francese Romain Febvre che, dopo aver perso il Mondiale 2021 all'ultima gara nella passata stagione, tornerà ad essere il leader della Kawasaki avendo firmato un nuovo contratto biennale direttamente con la casa giapponese, che ora sarà ancora più coinvolta nel nuovo progetto.

Nell'anno in cui il Mondiale Motocross perde la leggenda Tony Cairoli, ritrova dunque un altro mito assoluto del motorsport come Kimi Raikkonen che esordirà nella nuova veste di team principal della Kawasaki il 19 e 20 febbraio al Matterley Basin in Gran Bretagna dove andrà in scena la prima tappa della MXGP 2022.