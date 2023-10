La MotoGP stravolge in corso il GP Australia: improvviso cambio di programma a Phillip Island Il programma del GP d’Australia della MotoGP 2023 cambia a weekend in corso: modificati all’improvviso le date e gli orari della gara e della Sprint Race della classe regina sul circuito di Phillip Island.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo che i piloti della MotoGP sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere, gli organizzatori del Motomondiale 2023 hanno deciso di stravolgere il programma del GP d'Australia attualmente in corso sul circuito di Phillip Island. Un evento storico dato che per la prima volta una Sprint Race della classe regina si svolgerà la domenica, dopo quindi la gara principale che è stata invece anticipata a sabato. A far propendere per questo improvviso cambio dei piani iniziali sono state le previsioni meteo per la giornata di domenica 22 ottobre che raccontano di elevate possibilità che sul tracciato australiano si abbatta un forte temporale con raffiche di vento che potrebbero addirittura superare i 70 km/h.

Ad annunciarlo con una nota sono proprio gli organizzatori della MotoGP: "Il programma del Gran Premio MotoGP d'Australia è stato aggiornato a causa del maltempo previsto per domenica 22 ottobre. La decisione è stata presa per garantire uno spettacolo migliore e il più sicuro possibile a tutti i piloti e agli spettatori accorsi a Phillip Island in questo fine settimana" si legge infatti nel comunicato diramato attraverso i canali ufficiali del campionato motociclistico più prestigioso al mondo.

Come cambia il programma del GP Australia della MotoGP: nuove date e nuovi orari di Gara e Sprint Race

Il programma del GP d'Australia della MotoGP 2023 dunque cambia improvvisamente quando già sono state disputate le Libere 1 (che hanno visto Jorge Martin piazzare il miglior crono) e le Libere 2 (dominate dalle KTM di Binder e Miller, con Pecco Bagnaia finito fuori dalla top-10 che dovrà quindi passare dalla Q1 in qualifica). La gara del Gran Premio d'Australia della MotoGP si svolgerà sabato 21 ottobre alle 15:10 ora locale (le 06:10 italiane), mentre la Sprint Race inizierà alle ore 14 (le 05:00 in Italia) di domenica 22 ottobre, tempo permettendo (come specifica il comunicato della Dorna). Immutato invece il programma delle sessioni sulla pista di Phillip Island di Moto2 e Moto3.

Il nuovo programma del GP d'Australia della MotoGP 2023 con gli orari italiani:

Sabato 21 ottobre

Prove libere 3 MotoGP: 01:10 – 01:40

Qualifiche MotoGP: 01:50 – 02:30

Gara MotoGP: 06:10

Domenica 22 ottobre

Sprint Race MotoGP: 05:00