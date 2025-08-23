La moto di Acosta vola e travolge la torre del cameraman: il video è spaventoso, paura in MotoGP

Immagini da brivido che fino alla Sprint Race del GP d’Ungheria di MotoGP non erano state diffuse. Un video caricato dal profilo ufficiale della classe regina delle due ruote ha mostrato una nuova inquadratura dell’incidente occorso a Pedro Acosta durante le qualifiche. In realtà a rischiare grosso non è stato il pilota, ma un cameraman posizionato su una torre. L’uomo è stato letteralmente salvato dalla sua telecamera.

Tremendo incidente in MotoGP, che rischio per un cameraman

Quando Acosta è scivolato sul tracciato del Balaton Park, a quanto pare per le conseguenze delle vibrazioni della sua gomma anteriore, la sua moto a tutta velocità è finita fuori pista. Sulla ghiaia, invece di rallentare, la KTM ha iniziato una vera e propria carambola culminata in un volo impressionante. La moto si è sollevata di metri finendo la sua corsa contro la postazione di un addetto ai lavori che stava riprendendo la gara.

Cosa è successo al cameraman, illeso dopo il volo della moto

L'uomo si è accorto solo in extremis di quello che stava succedendo e non ha potuto fare molto se non staccarsi dalla telecamera. Quest’ultima ha fatto da muro tra lui e la moto, ed è stata una fortuna: nessun problema per il cameraman, nonostante un piccolo dolore alla mano. Completamente illeso, ha subito fatto il cenno dell’ok alle altre telecamere, con la sua ormai finita fuori uso.

La MotoGP ha diffuso un video che mostra anche le riprese effettuate dalla telecamera del cameraman. Si può notare come la moto arrivi a tutta velocità e travolga il mezzo, prima che lo stesso si spenga per le conseguenze dell’impatto. Un incidente apparentemente simile a tanti altri, ma che è stato tremendamente pericoloso non per Acosta, che ha provato subito a rientrare in pista, bensì per l’operatore. Un grande spavento e nulla di più, fortunatamente.