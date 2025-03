video suggerito

La moglie di Grosjean vittima di un terribile incidente: i due accomunati da uno strano destino La moglie di Romain Grosjean, ex pilota di Formula 1 che si salvò per miracolo da un incidente nel 2020, ha rischiato grosso in un tremendo schianto con la bicicletta. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

75 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marion Jollès Grosjean ha rischiato davvero grosso, e può ritenersi fortunata. La giornalista e volto noto della TV francese è stata vittima di un incidente tremendo in bicicletta. Lo si può intuire dalle sue condizioni, mostrate sui social dalla donna, moglie dell'ex pilota di Formula 1 attualmente impegnato in IndyCar. Curioso come i due siano accomunati ora, dall'essere stati protagonisti di un grave incidente anche se a bordo di mezzi diversi.

Cosa è successo alla moglie dell'ex pilota di F1 Grosjean

A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato Jollès Grosjean che ha postato una serie di foto scattate direttamente in ospedale. La donna con il volto tumefatto, il corpo pieno di ferite e di escoriazioni, e con la flebo ha spiegato quanto accadutole: "Polmonite, costole rotte, traumi cerebrali… Incidente in bici, ma non posso dirvi di più… Non ricordo quanto accaduto. Comunque, grazie per i vostri messaggi e supporto, è bellissimo! Spero di tornare a casa il prima possibile. Nel frattempo ho un marito che si occupa di tutti e 3 i bambini. Devo dire che questa storia è pazzesca. Ancora non capisco cosa mi è successo o perché sto soffrendo così tanto…".

La giornalista e conduttrice televisiva che in passato seguiva anche la Formula 1, se l'è vista davvero brutta insomma. Le immagini delle sue condizioni parlano chiaro e non è mancato anche un messaggio polemico a sottolineare le condizioni delle strade: "Vi ho mostrato la mia testa. Ecco il resto, 5 giorni dopo l'incidente. Penso di poter fare una bella pubblicità sulla sicurezza stradale! Onestamente il casco da bici mi ha salvato la vita. Ho ancora i drenaggi ma spero di uscire presto dall'ospedale. A casa, ho 3 tesorini che mi aspettano, accuditi dal loro super papà. Grazie anche agli amici e a chi mi sta vicino che stann aiutando il più possibile, mandando tutto il coraggio necessario per uscire da questo inferno!".

Il tremendo incidente in F1 di Grosjean, scappo dalla Haas tra le fiamme

Insomma la famiglia Grosjean sta vivendo un nuovo incubo dopo quello legato al gravissimo incidente di Romain durante il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain 2020. In quell'occasione, l'ex pilota della Haas riuscì ad uscire in tempo dalla sua macchina in fiamme, riportando però diverse ustioni. Il suo racconto fu da brividi: "Non mi sono accorto di nulla (ovvero dei dettagli della sua fuga miracolosa, ndr) fino al giorno dopo quando ho chiesto che mi fosse mostrato il video. Mia moglie stava guardando la gara con mio padre e i miei figli. Non dimenticheranno quel momento". E chissà cosa ha pensato ora, a ruoli invertiti, Romain quando ha visto le condizioni della sua compagna. Un altro shock.