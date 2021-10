La livrea speciale dello Sky Racing Team per l’ultima gara in Italia di Rossi: “Grazie Vale” Lo Sky Racing Team ha voluto rendere omaggio a Valentino Rossi con una livrea speciale per la sua ultima gara in Italia. Queste le parole a corredo del post con cui ha ufficializzato questa iniziativa: “Oggi più che mai”. Una giornata che nessuno dimenticherà. Luca Marini, Marco Bezzecci e Celestino Vietti nelle gare di Moto2 e MotoGp saranno in pista con moto completamente gialla e la scritta “Grazie Vale”.

A cura di Vito Lamorte

Un omaggio che arriva in un occasione speciale. E non poteva essere altrimenti per un pezzo di storia del motociclismo italiano e mondiale. Lo Sky Racing Team ha dedicato una livrea speciale a Valentino Rossi nel giorno della sua ultima gara in MotoGP in Italia: Luca Marini, Marco Bezzecci e Celestino Vietti nelle gare di Moto2 e MotoGp scenderanno in pista per il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna al Misano World Circuit Marco Simoncelli con una moto completamente gialla e la scritta "Grazie Vale". Una giornata che nessun appassionato di motori dimenticherà facilmente.

Non vi erano tracce o avvisaglie di questa dedica da parte lo Sky Racing Team VR46 e oltre i tradizionali colori nero e azzurri ecco che le carene si sono colorate completamente gialle con un enorme "Grazie Vale", oltre al numero 46 sul codone. Come già anticipato, a portare in pista questi colori saranno sia Bezzecchi che Vietti in Moto2 e lo stesso accadrà anche per Luca Marini, che scatterà dalla prima fila per la prima volta nella sua carriera in MotoGP.

Quanto fatto dal team resta fedele al concetto che Valentino ha proposto per il suo casco speciale di questo fine settimana, sul quale è stato lui a ringraziare i tifosi che lo hanno accompagnato lungo i 26 anni della sua carriera nel Mondiale: sulla protezione è raffigurato un cuore giallo e c'è una foto dei supporter per rendere omaggio a chi lo ha seguito per la sua lunghissima carriera. Il Dottor Rossi oggi partirà dall'ultimo posto della griglia ma si impegnerà il più possibile per salutare nel migliore dei modi la "marea gialla" e tutti gli appassionati che in questi anni lo hanno supportato.

In merito all'iniziativa si è espresso Pablo Nieto, team Manager di Sky VR46: "Mi viene la pelle d'oca vedendo questa livrea, Valentino merita questo e molto altro, ha fatto tantissimo per noi e vogliamo provare a ringraziarlo con questo omaggio".