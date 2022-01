La Honda cancella i dubbi sul futuro di Marquez: “Ci sarà anche Marc” La Honda spazza via i dubbi sul futuro di Marc Marquez, che sarà al via dei test di Sepang e soprattutto in pista il 6 marzo nel Gp del Qatar.

A cura di Alessio Morra

I dubbi sulla partecipazione di Marc Marquez alla MotoGP 2022 sono spazzati via da un comunicato della Honda, che smentisce alcune fake news e annuncia che l'8 febbraio anche il pluri-campione spagnolo sarà presente alla presentazione ufficiale della RC213V.

La Honda con un comunicato secco, breve fa sapere che i due piloti spagnoli Marquez e Pol Espargaro saranno presenti quando sarà svelata ufficialmente la moto con cui il team giapponese proverà a tornare campione del mondo: "L'8 febbraio 2022 il team Honda presenterà online ai tifosi in ogni angolo del mondo la nuova livrea della RC213V. Presenti l'otto volto campione del mondo Marc Marquez e Pol Espargaro". La nuova Honda sarà svelata online martedì 8 febbraio, ma sarà in pista già il 5 e il 6 febbraio a Sepang in Malesia dove si terranno i primi test in vista dell'avvio della stagione, che partirà come tradizione da Losail, in Qatar si corre il 6 marzo.

Il comunicato mette a tacere così una serie di illazioni e di voci sul futuro di Marc Marquez, che era tornato nebuloso nel mese di novembre. Quando il sette volte campione del mondo era stato costretto a saltare le ultime gare per un problema serio, aveva riportato una commozione cerebrale. Sembrava che lo spagnolo non sarebbe stato presente nel giorno dello svelamento della Honda 2022 e della nuova livrea, ma quelle notizie sono state spazzate via dalla Honda, che di fatto così rassicura anche sulle condizioni di Marquez, che proverà a essere pronto il 6 marzo quando la MotoGP ripartirà dopo l'addio di Valentino Rossi e la Honda proverà a dare la caccia al campione del mondo Quartararo.