La griglia di partenza del GP Qatar di Formula 1, pole di Hamilton, Verstappen rischia la penalità Hamilton fenomenale, pole numero 102 in carriera per il pilota della Mercedes, che precede Verstappen e Bottas. Delude la Ferrari. Sainz 7°, Leclerc solo 13°.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio del Qatar. In prima fila anche Max Verstappen, lontano però di quattro decimi. Il pilota inglese con un nuovo casco ha ottenuto la 102esima pole position della sua carriera. Terzo Bottas, poi Gasly, che ha bucato proprio nelle ultimissime curve del suo giro. Settimo Sainz. Leclerc fuori dalla top ten.

La Mercedes ha trovato il passo giusto, ma lo ha trovato soprattutto Lewis Hamilton che, galvanizzato dallo strepitoso successo ottenuto in Brasile, è stato perfetto. L'inglese ha preceduto Verstappen e Bottas. L'olandese però rischia di subire una penalità. Perché non ha alzato il piede nelle ultime curve, quando ha migliorato il proprio tempo, quando c'erano in piste le bandiere gialle per la vettura di Gasly che era ferma sul rettilineo.

Formula 1, la griglia di partenza del GP di domani