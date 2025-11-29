La frustrazione di Hamilton dopo la Sprint in Qatar: “Non so come ma abbiamo peggiorato la macchina”

La mini-gara a Lusail è disastrosa per le Rosse: l’inglese ha chiuso al 17° posto, 13° Leclerc. E lo sfogo di entrambi nel dialogo col muretto spiega bene qual è lo stato d’animo.

Il Team Radio di Lewis Hamilton dopo la Sprint in Qatar è disarmante e spiega bene qual è lo stato di frustrazione dell'inglese: "Non so come, ma abbiamo peggiorato la macchina", dice il ferrarista che sulla pista di Lusail ha chiuso addirittura al 17° posto. Era partito dalla pit-lane dopo una qualifica disastrosa e nemmeno le modifiche all'alettone posteriore e alle sospensioni sono riuscite a rendere competitiva la vettura del sette volte campione del mondo. Anzi, ironia della sorte, gli è sembrato di condurre una macchina dall'elettroencefalogramma quasi piatto. Un risultato tremendo, che fa il paio con la 13ª posizione di Leclerc e lo sfogo altrettanto plateale del compagno di scuderia.

L'ironia tagliente di Hamilton gela il muretto Ferrari

Hamilton mastica e sputa fuori la frase che scandisce rabbia e delusione alla conclusione della Sprint. Il dialogo con il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, e la reazione successiva sono eloquenti. "P17. Grazie per i cambi fatti al volante, buona raccolta dati per noi", è la comunicazione che arriva dai box ha avuto lo stesso effetto del sale strofinato sulla ferita… provocando la reazione sarcastica ma durissima del britannico che sentenzia: "Non so come abbiamo fatto ma la macchina è peggiorata", uno sfogo che dall'altro capo del filo genera solo silenzio assoluto. Non c'è risposta, non può esserci. Cosa dovrebbero dire? Trascorrono pochi, gelidi secondi prima che lo stesso Hamilton rompe di nuovo il silenzio con una domanda.

"Com'era il mio passo rispetto agli altri piloti?", Adami gli risponde limitandosi a elencare una serie di dati. "Noi 25.9, Hulkenberg 25.7, Ocon 26.0". Poi di nuovo silenzio, con Hamilton che non sa cosa dire considerata l'evidenza dei riscontri. Peggio di così…

(in aggiornamento)