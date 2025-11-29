F1 GP Qatar, oggi qualifiche e gara sprint: Piastri in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e naturalmente su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW per abbonati, in chiaro e dunque gratis su tv8.it. Al commento Carlo Vanzini, Roberto Chinchero e Marc Gené.