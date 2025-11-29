Formula 1
F1 GP Qatar, oggi qualifiche e gara sprint: Piastri in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Le qualifiche e la gara sprint del GP Qatar di Formula 1 a Losail: Piastri in pole nella mini gara in programma oggi, poi le qualifiche per la griglia di partenza della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Losail International Circuit - Losail
Qatar GP
Lunghezza circuito

5,380 KM

numero giri

57

Distanza totale

306,660 KM
29 Novembre 2025 6:00
Ultimo agg. 7:02
Formula 1 oggi in pista per il GP Qatar 2025 a Losail: Piastri in pole nella gara sprint in programma alle 15:00. Alle 19:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

07:00

Venerdì disastroso per la Ferrari in Qatar

Lewis Hamilton ha chiuso al 18° posto. Un risultato tremendo, fuori in Q1. Charles Leclerc ha superato i due tagli, ma ha comunque chiuso al 9° posto, praticamente il penultimo dei primi. Molto male, ancora una volta.

A cura di Alessio Morra
06:30

La griglia di partenza della mini gara di F1: Piastri in pole

1ª fila: Piastri (McLaren), Russell (Mercedes)
2ª fila: Norris (McLaren), Alonso (Aston Martin)
3ª fila: Tsunoda (Red Bull), Verstappen (Red Bull)
4ª fila: Antonelli (Mercedes), Sainz (Williams)
5ª fila: Leclerc (Ferrari), Albon (Williams)
6ª fila: Hadjar (Racing Bulls), Bearman (Haas)
7ª fila: Bortoleto (Sauber), Hulkenberg (Sauber)
8ª fila: Ocon (Haas), Stroll (Aston Martin)
9ª fila: Lawson (Racing Bulls), Hamilton (Ferrari)
10ª fila: Gasly (Alpine), Colapinto (Alpine)

A cura di Alessio Morra
06:15

Dove vedere la F1 oggi: alle 15:00 la gara sprint a Qatar

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e naturalmente su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW per abbonati, in chiaro e dunque gratis su tv8.it. Al commento Carlo Vanzini, Roberto Chinchero e Marc Gené.

A cura di Alessio Morra
06:00

Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Qatar: la diretta su Sky e in chiaro su TV8

Giornata di oggi ricchissima per la Formula 1, che prevede un doppio severo impegno per piloti e scuderie. Si parte alle ore 15 italiane con la Sprint Race, che sarà trasmessa in diretta TV sia su Sky (canali 201 e 207) che in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Diretta streaming con Sky GO, NOW e tv8.it. Situazione totalmente identica per le Qualifiche, che prenderanno il via alle ore 19. Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero.

A cura di Alessio Morra
