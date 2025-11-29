F1 GP Qatar, oggi qualifiche e gara sprint: Piastri in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Formula 1 oggi in pista per il GP Qatar 2025 a Losail: Piastri in pole nella gara sprint in programma alle 15:00. Alle 19:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Venerdì disastroso per la Ferrari in Qatar
Lewis Hamilton ha chiuso al 18° posto. Un risultato tremendo, fuori in Q1. Charles Leclerc ha superato i due tagli, ma ha comunque chiuso al 9° posto, praticamente il penultimo dei primi. Molto male, ancora una volta.
La griglia di partenza della mini gara di F1: Piastri in pole
1ª fila: Piastri (McLaren), Russell (Mercedes)
2ª fila: Norris (McLaren), Alonso (Aston Martin)
3ª fila: Tsunoda (Red Bull), Verstappen (Red Bull)
4ª fila: Antonelli (Mercedes), Sainz (Williams)
5ª fila: Leclerc (Ferrari), Albon (Williams)
6ª fila: Hadjar (Racing Bulls), Bearman (Haas)
7ª fila: Bortoleto (Sauber), Hulkenberg (Sauber)
8ª fila: Ocon (Haas), Stroll (Aston Martin)
9ª fila: Lawson (Racing Bulls), Hamilton (Ferrari)
10ª fila: Gasly (Alpine), Colapinto (Alpine)
Dove vedere la F1 oggi: alle 15:00 la gara sprint a Qatar
La Sprint Race del Gran Premio del Qatar prenderà il via alle ore 15 e si potrà seguire anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e naturalmente su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW per abbonati, in chiaro e dunque gratis su tv8.it. Al commento Carlo Vanzini, Roberto Chinchero e Marc Gené.
