Leclerc disperato: “Pensavo di mettere la Ferrari al muro”. Team radio lampante dopo la Sprint

La Ferrari è stata disastrosa nella Sprint Race del Qatar. Al termine Hamilton e Leclerc hanno usato parole fortissime nei rispettivi team radio: “Ho pensato di metterla al muro”.

Una gara così difficilmente si ricorda per la Ferrari, che ha chiuso la Sprint Race del Qatar al 13° posto con Leclerc e al 17° con Lewis Hamilton. Un disastro totale. Certo, il Mondiale è andato e da un pezzo, ma pure il secondo e il terzo posto nel Costruttori. Sarà quarto (tristemente). Nella Sprint del Qatar i due piloti hanno avuto tra le mani una vettura terribile. I team radio dei due piloti sono esplicativi. Uno peggio dell'altro, quello di Charles fortissimo.

"Al primo giro pensavo di mettere la Ferrari nel muro"

Dire esasperato forse è poco. Charles Leclerc una volta chiusa la Sprint, con un misero 13° posto, in un team radio ha fatto esplodere tutta la sua rabbia dicendo parole chiare, nette, fin troppo precise: "Dobbiamo analizzare attentamente cosa sta succedendo ora. Al primo giro pensavo di mettere la Ferrari nel muro!!".

Parole nette, nettissime, che danno l'idea dello stato d'animo di un pilota, di un uomo, che non ne può più di guidare una vettura, una Ferrari, così scadente che lo obbliga a lottare per piazzamenti inutili.

Hamilton: "Come abbiamo potuto peggiore la macchina"

Hamilton è partito dalla pit lane e in una Sprint Race ovviamente è la cosa peggiore. Possibilità di entrare in zona punti pari a zero. La Ferrari gli ha chiesto di fare delle prove in vista delle Qualifiche e della gara. Quando ha tagliato il traguardo Lewis con durezza ha detto al suo ingegnere di pista Riccardo Adami una frase altrettanto dura, come quella di Leclerc: "Non so come abbiamo potuto peggiorare la situazione della macchina".

Tutti e due Charles e Lewis, uniti nella contestazione, contro un team che sta sbagliando l'impossibile. E ascoltando Hamilton e Leclerc, vien da pensare al presidente Elkann che aveva detto che i due piloti dovevano parlare di meno e fare di più.