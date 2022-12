La Formula 1 ha scelto i circuiti per le Sprint Race 2023: esclusi Imola e Monza, c’è Spa La Formula 1 ha ufficializzato il calendario 2023 relativo alle Sprint Race. Dalla prossima stagione se ne disputeranno ben sei e si terranno in Azerbaigian, in Austria, in Belgio, in Qatar, negli Stati Uniti e in Brasile.

A cura di Alessio Morra

La Formula 1 ha reso note le piste che ospiteranno le sei Sprint Race della stagione 2023. Nel campionato più lungo di sempre, il numero delle Sprint Race è raddoppiato (rispetto a 2021 e 2022). Nel calendario 2023 non ci saranno Sprint Race in Italia. Il programma di quei fine settimana resta immutato, con la Sprint Race al sabato e la gara, quella vera, alla domenica.

Nel 2023 dunque le Sprint Race si terranno a Baku in Azerbaigian, in Austria sul circuito di Spielberg di proprietà della Red Bull, a Spa, che è la pista più bella e giustamente va premiata, e poi in tre degli ultimi Gp stagionali e cioè quelli di Qatar (sul Losail Circuit), quello degli Stati Uniti e quello del Brasile che si terrà come sempre a San Paolo, sul tracciato di Interlagos.

Doppietta Mercedes nell’ultima Sprint Race del 2022.

Nel 2021, anno delle prime tre Sprint Race, si era deciso di partire a Silverstone, considerando anche che lì è nata la Formula 1, poi si corsa a Monza e in Brasile. Mentre in questo Mondiale 2022 dominato da Verstappen la prima delle tre Sprint Race si è disputata a Imola, poi le altre due Sprint si sono vissute in Austria e in Brasile. Curiosamente le sei Sprint disputate fin qui sono state vinte tre volte da Verstappen (e quindi dalla Red Bull) e tre dalla Mercedes, ma mai con Hamilton – un successo per George Russell e due per Bottas.

Max Verstappen è il pilota che ha vinto il maggior numero di Sprint Race, 3.

Con l'ampliamento del calendario della Formula 1 era scontato l'aumento delle gare Sprint, era stato annunciato che sarebbero passate da tre a sei, così è stato. Di sicuro i piloti saranno contenti di viverne una a Spa, il circuito più bello, ma non saranno altrettanto felici di correre una gara Sprint a Baku, dove l'errore è letteralmente dietro l'angolo per tutti. Confermate le tappe dell'Austria e del Brasile.

Circuiti dove si può superare e che sono anche molto corti, quindi ci sarà maggiore possibilità di effettuare sorpassi. Giusta la scelta degli Stati Uniti, terra adatta a gare di questo tipo. E poi c'è il Qatar che si ripresenta in grande stile in Formula 1, dopo la prima volta del 2021.

Il format non cambia. I weekend di gara con le Sprint Race inizieranno con la prima Sessione di prove libere al venerdì, poi si disputeranno le Qualifiche al pomeriggio. Mentre di sabato prima la seconda sessione di prove libere e poi la Sprint Race, che terminerà la griglia di partenza della gara della domenica.

Le 6 Sprint Race del Mondiale di Formula 1 2023