La Formula 1 costretta a cambiare in Turchia per il Covid: novità sulla medical car a Istanbul Novità per la Formula 1 in vista del GP della Turchia: a Istanbul cambia l’equipaggio della Medical Car. Il pilota Alan van der Merwe ed il dottor Ian Roberts sono risultati positivi al Covid-19 e pertanto saranno sostituiti dal driver della Safety Car della Formula E e da un delegato medico della FIA.

A cura di Michele Mazzeo

Nel GP della Turchia di Formula 1 mancheranno due grandi protagonisti del Circus degli ultimi anni. Per la prima volta infatti nell'era dei motori ibridi sulla medical car non ci saranno il pilota Alan van der Merwe ed il dottor Ian Roberts, diventati famosi per il ruolo fondamentale che hanno avuto nel salvataggio di Romain Grosjean nel GP del Bahrain del 2020 quando con il loro pronto intervento hanno aiutato il pilota francese a liberarsi dalle fiamme che lo avevano avvolto dopo il brusco impatto con le barriere della sua Haas.

Entrambi infatti prima della partenza per Istanbul sono risultati positivi al Covid-19 e sono ora in auto-isolamento, e pertanto non hanno raggiunto la città turca e non potranno dunque partecipare al fine settimana del Gran Premio della Turchia. La FIA ha annunciato che per il week end di gara sul circuito dell'Istanbul Park i due ‘titolari' dell'auto medica saranno sostituiti dal pilota della Safety Car della Formula E, Bruno Correia, e dal delegato medico Bruno Franceschini.

Alan van der Merwe, driver della Medical Car F1 dal 2009, e Ian Roberts, coordinatore del soccorso medico in Formula 1 dal 2013, sperano di rientrare in pista e riprendere il loro posto già nel successivo appuntamento del Mondiale 2021 che andrà in scena ad Austin, negli Stati Uniti, nel week end del 24 ottobre. Per farlo però dovranno risultare negativi al Covid nei prossimi test: il protocollo anti-Covid 19 messo in atto dalla Formula. 1 prevede infatti che il personale che si reca sul circuito deve restituire un test con esito negativo prima di partire e poi sottoporsi ad ulteriori controlli all'arrivo e nel corso del week end di gara.