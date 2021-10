La Ferrari non è più la squadra più amata della Formula 1: clamoroso doppio sorpasso sul Cavallino Un sondaggio condotto su un campione di 167mila persone di 187 Paesi diversi ha eletto la McLaren come la squadra più amata dell’attuale Formula 1. Perde dunque lo storico primato la Ferrari che si vede superare nelle preferenze anche dalla Red Bull trascinata da Max Verstappen nominato pilota più popolare della F1.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari dopo settanta anni non è più la squadra più amata della Formula 1. Questo il clamoroso risultato emerso da un sondaggio commissionato da Motorsport Network in collaborazione con F1 e Nielsen Sports. A prendere lo scettro detenuto fin qui dal Cavallino è difatti la McLaren che ha preso il 29,5 % delle preferenze dei 167 mila appassionati di 187 diversi Paesi (il campione più ampio e diversificato di sempre per questo tipo di sondaggi) che hanno espresso il proprio voto.

Il team di Woking non è però l'unico ad aver effettuato il sorpasso ai danni della scuderia di Maranello per numero di preferenze. Al secondo posto di questa classifica c'è infatti la Red Bull con il 19,4% dei voti (spinta probabilmente dal grande appeal del suo pilota Max Verstappen che è risultato essere il pilota preferito dagli stessi appassionati di Formula 1 davanti a Lando Norris e al suo rivale per il titolo iridato Lewis Hamilton).

Soltanto terza dunque la Ferrari che fino all'ultimo sondaggio (effettuato nel 2017) era sempre risultata essere la squadra più amata della Formula 1. Solamente il 17,9% delle persone contattate per il sondaggio hanno infatti assegnato la propria preferenza alla compagine del Cavallino. Un calo dovuto probabilmente ai risultati ottenuti nell'ultimo decennio (non vince il titolo Mondiale dal 2007) e alla scarsa popolarità dei suo piloti con Charles Leclerc solo sesto tra i piloti preferiti dagli appassionati con il 7,4% dei voti dietro anche all'altro alfiere della McLaren Daniel Ricciardo e all'ex compagno di squadra Sebastian Vettel, mentre Carlos Sainz è addirittura fuori dalla top-10.

La classifica delle squadre più amate della Formula 1 nel 2021

McLaren 29,5% Red Bull 19,7% Ferrari 17,9% Mercedes 11,9% Alpine 3,1%

