La Ferrari esce allo scoperto prima del GP del Bahrain: “Non firmiamo per un 2° posto” Alla vigilia del primo GP del Mondiale di Formula 1 2022 il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha abbandonato la tradizionale prudenza dichiarando l’obiettivo della scuderia per la gara di Sakhir trascinato dall’ottimismo portato dalle prestazioni della F1-75 nei test pre-stagionali.

A cura di Michele Mazzeo

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di Formula 1 2022, la Ferrari abbandona la tradizionale prudenza ed esce allo scoperto mostrando grande ottimismo per la prima gara della nuova stagione, il GP del Bahrain che andrà in scena a Sakhir il 20 marzo. La F1-75, la creatura sfornata da Maranello dopo la rivoluzione tecnica del Circus, nei test pre-stagionali non ha solo confermato quanto di buono era già emerso dalle simulazioni in galleria del vento ma sembra essere andata addirittura oltre le aspettative tanto da alzare l'asticella delle aspettative in vista del primo appuntamento ufficiale del nuovo campionato.

A Barcellona prima e a Sakhir poi la nuova monoposto del Cavallino, sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz, si è dimostrata non solo tra le più affidabili del lotto ma anche tra le più veloci e le più bilanciate auto che saranno in griglia al via del Mondiale 2022 come ci aveva anticipato Marc Gené nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Fanpage.it durante il primo giorno di test al Montmelò. Prestazioni che, unite al fatto che il problema del porpoising in rettilineo è stato immediatamente risolto, hanno aumentato a dismisura la fiducia in casa Ferrari che arriva adesso al GP del Bahrain con l'obiettivo dichiarato di vincere.

Fiducia che ha addirittura portato il team principal Mattia Binotto ad annunciarlo pubblicamente mettendo da parte quella prudenza che lo ha sempre contraddistinto da quando è alla guida della scuderia di Maranello: "Non ci accontentiamo di un 2° posto in Bahrain. La nostra ambizione è poter competere, vogliamo poter lottare ad ogni gara e quindi in partenza non firmo per un secondo posto. Non ho la presunzione di dire che non sarebbe un risultato soddisfacente, ma ho l’ambizione di andare in gara per vincere" ha detto infatti il numero uno del muretto Ferrari alla vigilia del week end del GP del Bahrain.

La ritrovata fiducia in casa del Cavallino nasce da una F1-75 nata bene e subito performante già dai test: "Di solito aspettiamo 3 o 4 gare per stilare una statistica, perché più dati sono disponibili e più emerge una media corretta. Nei test abbiamo tentato un esercizio per il poco che abbiamo visto, e secondo queste prime analisi – ha difatti spiegato Mattia Binotto – siamo al livello degli altri, sicuramente non alle loro spalle e forse con qualcosina in più".

E dopo due anni difficili si parte per la nuova stagione con meno apprensione e con tanta voglia di tornare a competere per gli obiettivi più alti: "Oggi sono più tranquillo, l'apprensione dei primi giri di pista l’abbiamo superata, ora rimane quella del confronto nel primo weekend di gara. È un'apprensione che si sta trasformando in voglia di risultato – ha infatti proseguito il team principal Ferrari –, di fare bene e di ottenere quello che pensiamo possa essere alla nostra portata".

Binotto sembra avere le idee chiare anche sulle avversarie con cui la Ferrari dovrà misurarsi a Sakhir: "La Red Bull mi è sembrata molto forte, sicuramente Max (Verstappen, ndr), magari una Red Bull ci starà davanti e una dietro, non so, ma credo che saremo ad un livello in cui potremo competere, se ci sarà una differenza non sarà incolmabile, parliamo di gap che dopo 4-5 gare potrebbero comunque essere colmati. Il punto di partenza è buono… quanto buono lo scopriremo" ha infine concluso il team principal del Cavallino alzando di fatto ancora di più le aspettative dei tifosi della rossa che si augurano che già in Bahrain si possa mettere fine a quel digiuno di vittorie in Formula 1 che dura ormai da due anni e mezzo.