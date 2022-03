Leclerc sogna in grande con la Ferrari e stabilisce tre obiettivi: “Voglio vincere 5 Gran Premi” Il pilota Ferrari vuole riscattarsi dopo uno strano Mondiale, chiuso alle spalle anche di Sainz. Leclerc spera di vincere parecchi Gp e vuole fare punti a Monaco.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari dopo un 2020 disastroso, con una manciata di podi, nel 2021 ha trovato la retta via, ha conquistato pole e podi con Leclerc e Sainz e grazie a un'eccellente costanza ha ottenuto il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Il cambio regolamentare ha stravolto le vetture in questo 2022 e tutti possono, almeno teoricamente sognare. Nei primi test di Barcellona la scuderia di Maranello si è comportata molto bene e adesso spera di confermarsi nei weekend di gara. L'obiettivo minimo è quello di tornare a vincere, cosa che manca da oltre due anni e mezzo (Vettel trionfò a Singapore nel 2019 ndr.). Ha fissato anche i suoi obiettivi Leclerc, che ha alzato e non di poco l'asticella.

Charles Leclerc lo scorso anno ha vissuto un'annata strana, era il pilota numero uno della squadra, ma non.è mai riuscito a salire sul podio a differenza di Carlos Sainz, e lo spagnolo nella gara di Abu Dhabi è riuscito a superarlo pure nella classifica piloti. Una beffa enorme, come quella subita a Montecarlo quando non è riuscito nemmeno a partire, dopo aver conquistato la pole position della gara di casa. Vuole rifarsi e vuole farlo con gli interessi Leclerc, un predestinato che però ha già visto vincere il titolo al suo coetaneo Verstappen, che parte tra i favoriti anche in questa stagione.

A meno di due settimane dal via, il pilota monegasco ha rilasciato un'intervista a ‘Canal Plus Sport', e quest'intervista l'ha rilasciata a Fabio Quartararo, campione del mondo della MotoGP che per un giorno ha cambiato lavoro. Leclerc si è sbilanciato anche in modo notevole, non ha parlato concretamente della possibilità di vincere il titolo Mondiale, ma ha detto che vorrebbe vincere almeno cinque gare, che potrebbero bastare per vincere il titolo: "Vincere cinque gare sarebbe già un grande risultato. La chiave è la costanza: se vinci una gara, ma non sei stabilmente davanti, allora non puoi considerarti un campione. Oltretutto, se dovessimo riuscire a essere costanti, potremmo anche vincere il Mondiale con cinque successi".

E poi il ventiquattrenne pilota della Ferrari ha pure un altro obiettivo, che sulla carta è semplice da realizzare: "Ho anche un altro obiettivo: concludere una gara a Montecarlo, non ci sono ancora riuscito". Tre gare a Monaco e zero punti, due ritiri e addirittura una mancata partenza.