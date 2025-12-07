La Ferrari è riuscita a vincere un premio poco conosciuto nella sua stagione terrificante in F1

Anche in una stagione completamente negativa la Ferrari torna a casa con un premio tra le mani. Non è la vittoria del Mondiale e neanche la classifica costruttori cannibalizzata da McLaren, ma di un trofeo poco conosciuto: la Scuderia di Maranello ha conquistato il DHL Fastest Pit Stop Award 2025, il premio assegnato al team più veloce e soprattutto più costante nei cambi gomme durante l'intera stagione. In pochi sapevano dell'esistenza di questa categoria dove tutto il team ha avuto un certificato di eccellenza.

È il risultato di una costanza incredibile che sembra stonare con le prestazioni che si vedono in pista durante le gare. Nei paddock tutto funziona a meraviglia e la Ferrari ha sempre mantenuto altissima l'asticella competendo con Red Bull e McLaren che in questi anni sono state maestre nei pit stop veloci, come testimonia il record assoluto della Papaya di 1,80 secondi stabilito in Qatar nel 2023.

La Ferrari vince il premio del pit stop più veloce

Non conta la velocità nella singola gara, ma la costanza in tutto il Mondiale che ha premiato la Ferrari. Secondo il regolamento del premio ogni GP assegna punti ai migliori dieci pit stop (25 al primo, 18 al secondo, e così via) creando poi la classifica finale che ha premiato la Scuderia di Maranello. Precisione costante e lavoro eccellente di meccanici e ingegneri hanno portato a questo primo posto quasi inaspettato che ha permetto alla Ferrari di mantenere una media bassissima e di ottenere 522 punti. Il premio è stato istituito nel 2015 per valorizzare il lavoro di squadra e tutto ciò che accade dietro le quinte.

Leggi anche Max Verstappen può davvero vincere il Mondiale F1 su Norris se riuscirà a non andare troppo veloce

È un paradosso per il Cavallino che non ha trovato competitività in pista, ma può contare su una struttura molto efficiente capace di fare la differenza. Il pit stop più veloce di tutta la stagione è stato quello della McLaren nel GP Italia con Piastri che ha impiagato solo 1,91 secondi e la Papaya ha monopolizzato tutto il podio con i suoi risultati che comunque non sono riusciti a battere quelli della Ferrari che non è stata la più rapida nelle singole prestazioni, ma la più costante in assoluto. Tra l'altro la scuderia italiana torna a vincere per la prima volta dopo 10 anni, dato che aveva trionfato proprio nell'edizione inaugurale del premio.