La Ferrari comincia bene il GP d’Italia: Leclerc e Sainz al pari delle Red Bull nelle FP1 a Monza Segnali positivi da parte della Ferrari nella prima sessione di prove libere del GP d’Italia della Formula 1 2023 di scena a Monza: le monoposto di Sainz e Leclerc hanno girato sui tempi delle Red Bull di Verstappen e Perez sia in simulazione di qualifica che di passo gara.

A cura di Michele Mazzeo

La prima sessione di prove libere del GP d'Italia della Formula 1 2023 sul circuito di Monza ha emesso un primo parzialissimo verdetto: Red Bull e Ferrari sembrano essere le monoposto più performanti sul tracciato brianzolo. Il più veloce nelle FP1 è stato infatti il dominatore del Mondiale Max Verstappen che nella sua migliore tornata ha fermato il cronometro sull'1:22.657 precedendo di 46 millesimi Carlos Sainz. Terzo tempo invece per Sergio Perez che ha fatto un decimo meglio di Charles Leclerc che ha chiuso in quarta posizione.

Ma le due scuderie non si sono distinte soltanto nelle simulazioni di qualifica (fatte con gomme dure dato che loro come Mercedes hanno effettuato l'intera sessione utilizzando solo la mescola più dura di pneumatici). Anche per quanto riguarda infatti i lunghi stint fatti con gomma hard a brillare sono state le Red Bull di Verstappen e Perez e le due Ferrari di Leclerc e Sainz che non sembrano più soffrire dei problemi di degrado gomme che hanno accusato nella prima parte del Mondiale e in termini di passo gara (con lo spagnolo che si è fatto preferire al monegasco) sono sembrate alla pari con le due RB19.

Bene anche la Mercedes di Lewis Hamilton che nella simulazione di passo gara ha brillato per costanza anche lui girando sui tempi delle Ferrari e delle Red Bull. Più in difficoltà invece George Russell che soltanto nel finale di sessione è riuscito a girare sui tempi del sette volte campione del mondo con l'altra W14.

GP Monza Formula 1 2023, risultati e classifica dei tempi delle FP1

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) 1:22.657 Carlos SAINZ (Ferrari) +0.046 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +0.177 Charles LECLERC (Ferrari) +0.309 George RUSSELL (Mercedes) +0.532 Fernando ALONSO (Aston Martin) +0.557 Lando NORRIS (McLaren) +0.584 Lewis HAMILTON (Mercedes) +0.612 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +0.614 Alexander ALBON (Williams) +0.787 Oscar PIASTRI (McLaren) +0.789 Logan SARGEANT (Williams) +1.004 Liam LAWSON (AlphaTauri) +1.176 Pierre GASLY (Alpine) +1.274 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +1.295 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +1.410 Esteban OCON (Alpine) +1.433 Felipe DRUGOVICH (Aston Martin) +1.483 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +1.560 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +1.575