La Ferrari cambia colore per il Mondiale F1 2025, come sarà la nuova livrea di Hamilton e Leclerc Nel Mondiale di Formula 1 2025 la Ferrari avrà la livrea di un colore diverso: abbandona il "Rosso Corsa", segno distintivo del Cavallino, in favore di un rosso più profondo come rivelato dalle tute di Hamilton e Leclerc.

A cura di Ada Cotugno

La nuova Ferrari è pronta a cambiare tutto e ad abbandonare perfino il suo classico colore rosso: nel Mondiale di Formula 1 2025 Lewis Hamilton e Chalres Leclerc correranno su una monosposto rinnovata a partire proprio dalla sua livrea che presenterà caratteristiche completamente diverse rispetto alla SF-24 del 2024 non soltanto a livello aerodinamico e meccanico. Già da tempo sono stati disseminati indizi riguardo al nuovo colore che potrebbe cambiare completamente rispetto al classico

Ci saranno tante novità che saranno ufficializzate nel corso della presentazione ufficiale che si terrà il prossimo 19 febbraio, ma il colore della tuta indossata dai piloti fa già prefigurare quale potrà essere il nuovo segno distintivo della SF-25. Nelle ultime immagini diffuse dalla Ferrari dei social con la campagna "Entering the 1644 era" i due volti del Cavallino si mostrano vestiti di un colore diverso dal classico "Rosso Corsa" al quale siamo tutti abituati, meno brillante e più profondo.

La livrea della Ferrari avrà un nuovo colore

Per l'ufficialità dovremo aspettare ancora qualche settimana, ma il merchandising per il muovo Mondiale lascia un indizio molto chiaro. L'abbigliamento di Hamilton e Leclerc presenta novità impostanti: è di un rosso più scuro, con inserti bianchi e la riga gialla che dalla pancia si è spostata proprio al centro del petto. Piccoli cambiamenti che anticipano quello che potrà essere il colore della livrea della SF-25 che potrebbe presentare una carrozzeria opaca e non lucida, così da renderla ruvida e più aerodinamica, e una tonalità di rosso diversa come non si vedeva da diversi anni.

Probabilmente la nuova Ferrari somiglierà alla SF-1000 del 2020, meno brillante e più scura. Un cambiamento sottile ma che non sfuggirà all'occhio degli appassionati che non potranno più vedere il classico rosso che ha da sempre caratterizzato il Cavallino: il nuovo colore si avvicinerà più al bordeaux, un cambio netto che verrà svelato soltanto il giorno della presentazione ufficiale a Londra.