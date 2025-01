video suggerito

Perché tutti credono che la Ferrari cambierà colore per la nuova macchina da Formula 1 del 2025 Tantissimi tifosi della Ferrari e appassionati di Formula 1 sono convinti che la scuderia di Maranello ha scelto di cambiare lo storico colore rosso della livrea della monoposto per la F1 2025: ecco da dove nasce questo rumor riguardo alla macchina con cui Hamilton e Leclerc correranno nella prossima stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Due grandi attese accompagnano la vigilia del Mondiale di Formula 1 2025 per la Ferrari: da un lato si attende la prima uscita in pubblico da pilota del Cavallino Rampante del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, dall'altro c'è grande trepidazione per vedere la nuova monoposto della scuderia di Maranello con cui il 40enne britannico e il suo compagno di squadra Charles Leclerc correranno nella prossima stagione.

E, come spesso accade quando le aspettative sono così elevate, anche in questo caso in tutto ciò che li riguarda si leggono possibili indizi che alimentano dei rumor che iniziano poi a circolare incontrollatamente. Nel caso specifico il rumor che impazza tra i tifosi del team italiano e tra gli appassionati F1 è quello inerente il possibile cambio di colore della Ferrari per la prima stagione in rosso di Lewis Hamilton.

In tantissimi sono infatti convinti che la Ferrari cambierà l'iconica livrea rossa per il Mondiale di Formula 1 2025. Inevitabile a questo punto chiedersi da dove nasca questa convinzione e perché tutti pensano che la prossima macchina della scuderia di Maranello sarà di un rosso più scuro (quasi bordeaux per intenderci)? Tutto nasce dai post pubblicati dalla squadra del Cavallino Rampante sui propri account social in questi primi giorni dell'anno.

Utilizzando i social media, infatti, la Ferrari ha trascorso le prime due settimane del 2025 pubblicando brevi video per sfruttare comunque in qualche modo il grande clamore creatosi per questo nuovo matrimonio tra pilota e team più vincenti della storia in F1. Le clip in questione includevano la targhetta dello spogliatoio modificata per includere il nome di Lewis Hamilton insieme a quello di Charles Leclerc, una torta presentata nel giorno del compleanno del britannico (che lo scorso 7 gennaio ha compiuto 40 anni) e un biglietto di prenotazione per la cena nel ristorante di Maranello con vista fabbrica Ferrari con il nome del nuovo arrivato accanto a quello del monegasco.

E sono stati alcuni indizi presenti in questi video a far convincere tanti che l'arrivo di Lewis Hamilton comporterà anche un grande cambiamento per quel che riguarda lo storico colore delle livree delle monoposto del Cavallino Rampante. Non si può infatti non notare come tutti i video presentino una tonalità di rosso intenso (molto più scuro di quello ‘brillante' che contraddistingue da sempre la Ferrari). Da qui la convinzione che sia quello il colore che vestirà la F1 che guideranno Hamilton e Leclerc nella prossima stagione. Per avere una conferma o una smentita di ciò ora non resta altro che attendere il 18 (giorno dell'evento di presentazione collettivo che andrà in scena a Londra) o il 19 febbraio (giorno in cui invece la Ferrari presenterà al mondo la vera nuova monoposto per il 2025).