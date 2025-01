video suggerito

Perché la Ferrari non ha ancora pubblicato una foto di Lewis Hamilton, nemmeno per il suo compleanno Dallo scorso 1° gennaio Lewis Hamilton è ufficialmente un nuovo pilota della Ferrari ma la scuderia di Maranello non ha ancora pubblicato sui propri canali ufficiali nessuna foto che lo ritrae (nemmeno nel giorno del suo 4° compleanno): una situazione insolita dietro la quale ci sono dei motivi che riguardano la Mercedes e non solo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo compleanno di Lewis Hamilton da pilota Ferrari è uno di quelli da ricordare: il sette volte campione del mondo nel settimo giorno da quando è diventato ufficialmente un driver della scuderia di Maranello ha infatti compiuto 40 anni, una cifra tonda che in pochi tra i suoi colleghi hanno festeggiato essendo ancora in attività. L'intero mondo del motorsport ha celebrato l'evento facendo pervenire i propri auguri al britannico compresa la sua nuova squadra che attraverso i propri profili social lo ha fatto pubblicando un video con una torta, ovviamente rossa, con su scritto "Auguri Lewis".

Tale modo di celebrare i quarant'anni del suo nuovo pilota, considerando anche ciò che è avvenuto nel corso dei sei giorni precedenti, ha fatto però sorgere un interrogativo a tanti tifosi del pilota britannico e della scuderia italiana (molti dei quali lo hanno palesato proprio sotto i post pubblicati sui social dagli account ufficiali del team emiliano): perché la Ferrari non ha ancora pubblicato una foto del suo nuovo pilota?

Già il fatto che sul sito ufficiale della casa italiana fosse scomparsa la sezione Team (quella in cui compaiono nomi e generalità dei piloti, del team principal e di coloro che sono a capo dei vari reparti della scuderia) difatti aveva fatto sorgere qualche dubbio, divenuto poi ancora più insistente nel momento in cui, a sette giorni dall'ufficialità, sui social della Ferrari non è ancora comparsa un'immagine o un video di Lewis Hamilton (nemmeno in occasione del suo quarantesimo compleanno).

Leggi anche Lewis Hamilton fa 40 anni: la torta Ferrari con una candelina e gli auguri in italiano della Mercedes

Dal sito ufficiale della Ferrari è momentaneamente scomparsa la sezione ‘Team' nella quale, tra gli altri, ci dovrebbero essere le foto e la scheda anagrafica dei suoi attuali piloti in F1

La risposta sta nel fatto che ad oggi non esiste alcuna foto che ritragga Lewis Hamilton con i colori della scuderia, con abiti della casa di Maranello e/o con l'abbigliamento su cui compaiono gli sponsor della scuderia. Bisogna infatti ricordare che il matrimonio tra pilota e team più vincenti della storia della Formula 1, oltre ad essere suggestivo dal lato sportivo, lo è anche dal punto di vista del marketing e pertanto è inevitabile che la prima ‘apparizione' ufficiale da pilota Ferrari del sette volte campione del mondo (che avrà un'elevatissima risonanza a livello globale) possa essere casuale o prescindere da quest'ultimo aspetto.

A questo punto si potrebbe comprensibilmente obiettare dicendo che tutto questo vale anche per gli altri piloti che hanno cambiato team al termine del Mondiale di Formula 1 2024 e che, sapendo già da un anno quando si sarebbe concretizzato l'approdo in Ferrari di Hamilton, si poteva preparare uno shooting fotografico e video in cui il britannico vestiva i colori della sua nuova scuderia con embargo da pubblicare solo una volta che il sette volte campione del mondo sarebbe diventato ufficialmente un pilota della scuderia di Maranello, cioè dal 1° gennaio 2025. Una soluzione utilizzata anche in altre situazioni, come per esempio avvenuto proprio con il pilota di cui il 40enne di Stevenage ha preso il posto, vale a dire quel Carlos Sainz che lo scorso primo gennaio è stato protagonista di un video pubblicato dalla Williams.

Una soluzione che però, nel caso del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, non si è potuta utilizzare a causa del fatto che la Mercedes, contrariamente a quanto fatto dalla scuderia di Maranello nei confronti di Carlos Sainz e della Williams, si è messa di traverso rifiutando qualsiasi tipo di ‘favore' al pilota britannico e alla sua nuova scuderia.

Come accaduto per i test F1 di fine stagione infatti anche per quanto riguarda shooting fotografici o video con embargo, la squadra tedesca non ha imitato quanto invece fatto dalla compagine del Cavallino Rampante in vista del già certo passaggio di Sainz in Williams. Se la Ferrari aveva infatti dato il proprio benestare affinché lo spagnolo (il cui contratto con il Cavallino scadeva il 31 dicembre 2024) potesse prendere parte ai test con quello che dal 1° gennaio 2025 sarebbe diventato il suo nuovo team, cioè la Williams, non aveva però ricevuto lo stesso trattamento da parte della Mercedes che, causa pressione da parte di alcuni importanti sponsor, non aveva dato il via libera a Lewis Hamilton di vestirsi di rosso fino all'ultimo giorno in cui è stato sotto contratto con essa (anche in questo caso il 31 dicembre 2024).

Ufficialmente il motivo di questo rifiuto sarebbe da rintracciarsi nei tanti eventi promozionali a cui il sette volte campione del mondo doveva partecipare da lì al termine del suo contratto con gli sponsor della casa tedesca, ma non si può non pensare che dietro vi sia stata soprattutto la volontà della scuderia guidata da Toto Wolff di servire una piccola vendetta per lo ‘scippo' fatto da Fred Vasseur e per la decisione di Lewis Hamilton di attivare la clausola di salvaguardia e rescindere il suo contratto con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza per passare proprio ai rivali della Ferrari.

Ciò ha dunque reso impossibile preparare in anticipo foto e o video per celebrare il giorno in cui Lewis Hamilton è diventato ufficialmente un pilota della Ferrari o pubblicare contenuti sui propri social con l'immagine del sette volte campione del mondo (nemmeno nel giorno del suo 40° compleanno). La scadenza del contratto del britannico con la Mercedes e l'inizio di quello che lo lega alla scuderia italiana sono difatti avvenute nel bel mezzo delle vacanze natalizie e di Capodanno (che il 40enne di Stevenage sta trascorrendo in Canada) e dunque non è stato ancora possibile effettuare scatti e riprese per la tanto attesa ‘prima apparizione' ufficiale del pilota più vincente della storia della Formula 1 da alfiere di quello che è il team più blasonato e vincente del Circus. Bisognerà dunque attendere ancora qualche giorno per vedere immagini di Hamilton in Rosso, cosa che probabilmente avverrà prima che inizi il programma di ambientamento al mondo del Cavallino Rampante che è stato pianificato per farlo arrivare pronto al suo primo GP da driver Ferrari.