video suggerito

Lewis Hamilton fa 40 anni: la torta Ferrari con una candelina e gli auguri in italiano della Mercedes Lewis Hamilton fa 40 anni, cifra tonda nel primo compleanno da pilota di Maranello. La Ferrari sui social lo ha celebrato con una torta rossa e con una candelina, la Mercedes gli ha fatto gli auguri in italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I due piloti che hanno vinto il maggior numero di titoli Mondiali nella storia della Formula 1 sono nati a quattro giorni a distanza. Sarà anche un caso, ma certamente è curioso. Michael Schumacher è nato il 3 gennaio (1969), Lewis Hamilton il 7 gennaio. Il tedesco ha festeggiato tantissimi compleanni da pilota Ferrari, l'inglese oggi festeggia il primo compleanno da pilota della Rossa, un compleanno tondo. Perché Hamilton celebra i suoi 40 anni, celebrati anche dalla Mercedes con un messaggio in italiano e dalla Ferrari con una torta a tema. E il momento della prima volta in rosso si avvicina sempre di più.

La grande sfida di Hamilton

I 40 anni Hamilton li vive da pilota della Ferrari. Un anno fa esatto nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Ma la vita è così, è ricca di sorprese. Lewis è un campione geniale, quindi sorprende, è un tipo che ama le sfide, questa è la più grande di tutte: provare a vincere con la Ferrari. Né Alonso né Vettel sono riusciti a farcela. Lui ci proverà, avendo, però, anche un compagno scomodo come Leclerc.

La torta della Ferrari per i 40 anni

Ma nell'attesa di esordire per la prima volta con la Rossa – in un test a Fiorano nella seconda metà di gennaio – il sette volte campione del mondo viene celebrato per la prima volta dalla Ferrari che per il compleanno ha postato un mini-video che sui social ha fatto già incetta di commenti (e like). Una meravigliosa torta rossa in primo piano, un rosso un po' più scuro che pare possa essere quello della Ferrari 2025, con una candelina. Una sola, perché questo è il primo compleanno da pilota Ferrari.

E gli auguri in italiano della Mercedes

Bello, e non poco, però, anche il messaggio della Mercedes, che Hamilton non potrà dimenticarlo: dodici stagioni e sei titoli vinti, con una sfilza di primati conquistati. La Mercedes ha postato una splendida foto del britannico mentre bacia il trofeo ricevuto a Silverstone e a corredo ha scritto in italiano: "Buon Compleanno". Ogni riferimento non è puramente casuale.