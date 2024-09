video suggerito

La Ferrari annuncia la riorganizzazione della scuderia F1: ecco chi costruirà la macchina del 2025 All'indomani del GP di Monza la Ferrari ha annunciato il nuovo organigramma della scuderia F1 svelando i nomi e i ruoli degli uomini che costruiranno la monoposto di Leclerc e Hamilton per il prossimo Mondiale di Formula 1 con Loic Serra che prende il posto di Cardile ma senza nessuna grande rivoluzione da parte del team principal Frederic Vasseur.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo l'inaspettata vittoria di Leclerc a Monza ottenuta con una geniale strategia e un pizzico di fortuna, la Ferrari ha ufficializzato il nuovo organigramma della scuderia in vista della fine di questo Mondiale di Formula 1 2024 e, soprattutto, di costruire la monoposto da affidare al monegasco e al suo nuovo compagno di squadra, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, per la F1 2025. Nessuna rivoluzione e, soprattutto, nessun nome nuovo rispetto a quelli già noti (chi si aspettava l'annuncio di Adrian Newey rimarrà deluso dato che il geniale progettista in uscita dalla Red Bull dovrebbe essere annunciato la prossima settimana dall'Aston Martin).

Loic Serra al posto di Cardile: sarà il nuovo direttore tecnico dell'area telaio

Lo scettro del potere, anche per quanto riguarda il lato tecnico, rimarrà infatti nelle mani del team principal Frederic Vasseur a cui, come accaduto fino a qualche settimana fa (cioè fino all'addio di Enrico Cardile, passato anche lui in Aston Martin), riporteranno due direttori tecnici, uno per l'area telaio, l'altro per l'area Power Unit. E, come già noto fin da quando è stato strappato alla Mercedes, il direttore tecnico dell'area telaio a partire dal prossimo 1° ottobre (giorno in cui arriverà anche il nuovo responsabile della FDA nonché vice-team principal Jerome D'Ambrosio, anche lui proveniente dalla scuderia di Toto Wolff) sarà Loic Serra, mentre come direttore tecnico dell'area Power Unit rimarrà Enrico Gualtieri. Almeno per il momento dunque nell'organigramma della scuderia non è stata reintrodotta quella figura di direttore unico plenipotenziario per quel che riguarda il settore tecnico.

Il nuovo organigramma della Ferrari F1: chi costruirà la monoposto 2025

Nell'annuncio post-Monza fatto dalla Ferrari però vengono anche specificati i capi delle varie divisioni che saranno alle dirette dipendenze del nuovo Technical Director Chassis, l'ingegnere francese classe 1972 Loic Serra, alla sua prima esperienza in questo ruolo (in Mercedes era entrato nel 2010 come Chief engineer vehicle engineering, diventando poi Head of Vehicle Dynamics nel 2013 e quindi Capo delle Performance nel 2019).

Nel comunicato diramato dalla casa di Maranello si legge infatti "A Serra faranno capo le divisioni Chassis Project Engineering, affidata a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidata a Marco Adurno; Aerodynamics, affidata a Diego Tondi; Track Engineering, affidata a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidata a Diego Ioverno, che mantiene anche la carica di Direttore Sportivo" mentre "il ruolo di Technical Director Power Unit continua ad essere affidato ad Enrico Gualtieri, che rimane a diretto riporto di Fred Vasseur". Salvo ulteriori annunci a sorpresa o colpi di scena, dunque, saranno questi gli uomini che costruiranno la Ferrari F1 di Hamilton e Leclerc per il prossimo Mondiale di Formula 1.