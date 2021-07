La delusione di Carlos Sainz a Silverstone: “Peccato per quel pit stop, è il primo errore dell’anno” Carlos Sainz ha chiuso con l’amaro in bocca il Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota spagnolo ha cercato l’assalto alle prime cinque posizioni ma a causa di un problema al pit-stop, che gli è costato circa 10 secondi, non è riuscito a giocarsela per la top 5 fino alla fine: “I pit stop quest’anno sono stati molto buoni, è il primo sbagliato”.

A cura di Vito Lamorte

La Ferrari ha dimostrato di aver fatto dei passi in avanti rispetto alle scorse gare durante il GP di Silverstone e adesso ci sono grandi aspettative in vista del weekend in Ungheria dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo del Cavallino Rampante è stato protagonista, suoi malgrado, di un episodio sfortunato nel corso di un pit stop durato più del previsto (circa 10 secondi) e non ha permesso al 26enne di entrare nella top 5. Sainz è riuscito a portare a casa punti dopo un weekend difficile lo spagnolo ma dopo la gara non è riuscito a nascondere la sua delusione per quanto accaduto al box: "Eh si un peccato, ma oggi è stata una bella gara penso. Abbiamo fatto overcut a Ricciardo, ma abbiamo avuto il problemino al pit stop che ci è costato la posizione. I pit stop quest’anno sono stati molto buoni, il primo sbagliato, quindi non è un giorno per lamentarsi perché la squadra ha fatto un gran lavoro. Anche con Charles, finire secondo qui con il passo che avevamo. Non dobbiamo dimenticare che con la sprint qualifying ero finito molto dietro, chiudere sesto con un pit stop lento non è un disastro".

In merito alla gara l’ex McLaren e Renault ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato le buone sensazioni sulla monoposto: "Siamo sempre stati all’attacco e quando avevamo pista libera e aria pulita, avevamo a disposizione un passo davvero notevole. Incredibile come la macchina filasse oggi, un vero piacere guidarla con un bilanciamento così positivo”.

Sainz ha chiuso in sesta posizione a Silverstone ma in stagione è già arrivato a podio a Montecarlo e ha fatto un paragone tra le due prestazioni, mettendo a confronto anche gli assetti delle monoposto: "A Montecarlo c’era il passo per vincere, qua Mercedes e Red Bull ne avevano un po’ di più. Ma siamo sorpresi dal fatto che in un circuito così difficile per noi, siamo stati molto competitivi. Veramente un ottimo weekend".