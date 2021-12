La classifica dei piloti che hanno causato più danni in F1: 1° Schumacher, ma il podio è inaspettato Mick Schumacher è il pilota che ha causato più danni al suo team in Formula 1 nel 2021, ma il tedesco è in buona compagnia. Sul podio di questa speciale classifica ci sono anche Leclerc e Verstappen.

Il Mondiale di Formula 1 è terminato da un paio di settimane, Max Verstappen ha detronizzato Hamilton e ha vinto il primo titolo della sua carriera, la Mercedes invece ha conquistato il Campionato Costruttori per l'ottava volta consecutiva, record migliorato. Tanti piloti si sono tolti delle soddisfazioni in questo campionato, altri le hanno ricevute a campionato finito, perché c'è chi concorre per il premio di miglior sorpasso del 2021 e chi invece si può vantare del maggior numero di sorpassi, ma c'è anche chi, purtroppo, si vanta del titolo di pilota che ha fatto più danni nel campionato. E sì, perché anche questo tipo di classifica viene stilata.

In Germania hanno fatto uno studio con il quale sono stati analizzati tutti gli incidenti della stagione e hanno provato a quantificare i danni, sommando le spese per la riparazione delle vetture. La classifica sorride ai due piloti della Alpine: Fernando Alonso e Esteban Ocon, che hanno creato pochissimi guai, ma è tremenda per Mick Schumacher, che spadroneggia ma che è anche in buona compagnia. Perché sul podio con lui ci sono Charles Leclerc e Max Verstappen.

Mick Schumacher ha causato oltre 4 milioni di euro di danni alla Haas, e ahi lui vince questa classifica grazie soprattutto all'incidente delle libere di Montecarlo e a una serie di errori commessi nelle ultime gare, inclusa quella di Jeddah. Per circa 150.000 euro precede Leclerc, che proprio nella gara di casa dopo aver ottenuto la pole position andò dritto a sbattere e il giorno dopo non partì nemmeno, ma anche a Baku e a Jeddah il ferrarista ha commesso degli errori. Terzo posto, strano a dirsi considerata la grande stagione, è Max Verstappen, che paga a caro prezzo gli incidenti di Silverstone e Monza e il ritiro di Baku.

La top ten vede anche i due piloti della Williams, con Latifi, l'uomo che ha determinato l'esito del Mondiale andando a muro, che ha fatto danni per oltre 3 milioni di euro, Bottas che lascia la Mercedes con quinto posto nella classifica dei piloti con il maggior numero di incidenti con danni per 2.713.500 euro, causati soprattutto dall'incidente di Imola. Undicesimo posto per Carlos Sainz, che precede Norris e Lewis Hamilton, con oltre un milione e duecento mila euro di danni.

