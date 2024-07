La classe di Norris con Piastri dopo l’imbarazzante gestione McLaren: a fine gara gesti da campione

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Oscar Piastri non dimenticherà mai il GP d'Ungheria del 2024. Il pilota australiano ha centrato la sua prima vittoria in Formula 1 all'Hungaroring in una magica doppietta con Lando Norris per la scuderia McLaren. C'è stata una gestione molto particolare da parte della scuderia britannica, che ha dovuto più volte chiedere al pilota inglese di cedere la posizione al suo compagno.

Una situazione che si è protratta fino agli ultimi giri, con Norris che è rimasto avanti per molto tempo prima di lasciare la vittoria a Piastri: ad un certo punto è balenata nella mente di tutti l'idea che non avrebbe fatto passare il compagno ma, alla fine, Lando è stato di parola con il suo team.

A differenza della gestione piuttosto singolare della situazione, Lando Norris si è dimostrato un vero compagno di squadra per Oscar Piastri ed è andato a congratularsi subito con lui, addirittura l'australiano non era ancora sceso dalla macchina dopo la bandiera a scacchi.

Dopo essere scesi dalla macchina i due si sono salutati e Norris ha scherzato col compagno prima della festa sul podio. Un altro bel gesto fatto dal pilota inglese nei confronti del compagno è arrivato anche prima che le due monoposto si fermassero, visto che Lando ha fatto il gesto del ‘pollice verso su' a Oscar e l'ha applaudito mentre andava a vincere.

Oscar Piastri ha commentato così la sua vittoria: “Oggi è una giornata speciale. Sognavo da ragazzino di salire sul gradino più alto di un podio di F1. Ovviamente è stato complicato alla fine, ma mi sono messo nella condizione giusta in partenza. Ringrazio il team per la macchina strepitosa. Abbiamo vissuto tante belle gare insieme con la McLaren e non posso ringraziarli abbastanza per essere con loro in F1. Avere raggiunto questa vittoria dopo 18 mesi è incredibile. La macchina è una bestia. Siamo veloci in ogni condizione. Abbiamo avuto tutto sotto controllo. Gestire una gara così è fantastico. L’ultima doppietta risale a tanto tempo, sono incredibilmente felice per il team e per me, per la mia prima vittoria. Lando? La situazione alla fine è stata particolare, avevo un po’ di tensione, ma il team ha fatto la cosa giusta. Io mi ero messo bene in partenza e avevamo due strategie diverse. Il mio passo nell’ultimo stint non era veloce come avrei voluto, ma mi ero messo nella posizione giusta per concretizzare. Prima di tante? Speriamo. Credo di avere ancora cose su cui lavorare ma mi godo la vittoria intanto. Saremo davanti anche a Spa? Penso di sì, abbiamo dimostrato di poter essere veloci ovunque”.

Dal canto suo Lando Norris si è espresso così sulla doppietta McLaren a Budapest: "Giornata fantastica per noi come team. Sono felicissimo. Il percorso è stato lungo ma ci ha portato a raggiungere questo risultato per merito ed è quello che abbiamo fatto oggi. Oscar è partito bene, mi ha passato in partenza e ha controllato la gara. Sapevamo che prima o poi avrebbe raggiunto la vittoria e oggi l’ha meritata. Cosa è successo alla fine? Il team mi ha chiesto di farlo passare e l’ho fatto. Basta così. Titolo? Certo che ci credo. Sicuramente in quello Costruttori. Abbiamo una macchina veloce e un grande team. Il campionato è ancora lungo e Spa può cambiare completamente le gerarchie. Noi ci crediamo”.

