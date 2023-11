La cena di fine stagione dei piloti di Formula 1 stavolta è diversa: ne mancano nove Anche quest’anno dopo il GP conclusivo di Abu Dhabi i piloti di Formula 1 si sono ritrovati a cena in un noto ristorante degli Emirati Arabi: questa volta però ben nove driver F1 hanno disertato il tradizionale evento di fine stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la gara GP di Abu Dhabi, vinta dal solito Verstappen, che ha chiuso il Mondiale della Formula 1 2023, i piloti del Circus hanno deciso di rinnovare la tradizione inaugurata nella passata stagione e andare tutti insieme a cena nella città degli Emirati Arabi prima di fare le valigie per andare in vacanza e ritrovarsi tra quattro mesi per i test preseason a febbraio 2024.

Lo scorso anno fu Lewis Hamilton ad organizzare la cena di fine stagione per omaggiare il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel che aveva disputato il suo ultimo gran premio prima del ritiro dalla F1 e a parteciparvi furono tutti i 20 driver del mondiale. L'iniziativa, finita sotto i riflettori per uno scontrino da 160mila euro pubblicato dallo chef Salt Bae sui propri social nelle ore seguenti la cena che lasciava pensare si trattasse del conto della reunion dei piloti di Formula 1 (che invece non avevano cenato al "Nur Set" dell'ex macellaio turco divenuto famoso per il suo particolare modo di salare la carne e e per la catena di locali in cui si servono bistecche ricoperte di oro commestibile, bensì al ristorante stellato Hakkasan), fu comunque un successo tanto da convincere tutti a rendere quell'evento un appuntamento da replicare al termine di ogni stagione.

I piloti di Formula 1 a cena ad Abu Dhabi nel 2022 per festeggiare l'addio alle competizioni di Sebastian Vettel.

E così anche quest'anno si è organizzata una cena tra i piloti F1 all'Hakkasan, situato all'interno dell'Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di Abu Dhabi, in occasione dell'ultimo gran premio del campionato che, come consuetudine, è andato in scena negli Emirati Arabi. Anche in questo caso le foto della cena sono state pubblicate sui social dai piloti (è stato il cinese Guanyu Zhou dell'Alfa Romeo a pubblicarle per primo nelle sue storie Instagram), stando però a ciò che si vede appare evidente che l'evento non ha avuto lo stesso successo di quello del 2022.

I piloti F1 alla cena di Abu Dhabi nel 2023 (foto da profilo Instagram di Guanyu Zhou)

A partecipare quest'anno alla cena infatti sono stati solo 11 piloti, vale a dire poco più di metà griglia. C'erano infatti gli alfieri della Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, quelli della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, quelli dell'AlphaTauri Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, i due dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, e poi, senza compagno di squadra, Lance Stroll dell'Aston Martin, Pierre Gasly dell'Alpine e Alexander Albon della Williams.

Verstappen, Perez e Alonso sono tre dei nove piloti assenti alla cena dei driver F1 del 2023 ad Abu Dhabi

Ben nove dunque i piloti che hanno "disertato" la cena di fine anno di Abu Dhabi. Mancavano infatti all'appello il campione del mondo Max Verstappen e il suo compagno in Red Bull Sergio Perez, il veterano Fernando Alonso, entrambi i portacolori della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, l'altro francese Esteban Ocon, il rookie Logan Sargeant e i due driver della Haas Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Fatta eccezione per gli ultimi due (che sono stati raggiunti ad Abu Dhabi da moglie e figli e hanno giustamente deciso di trascorrere la serata insieme a loro) e per Ocon febbricitante per tutto il weekend e quindi difficilmente era in grado di prendere parte alla reunion, non si conoscono i motivi per i quali gli altri sei protagonisti del Mondiale della Formula 1 2023 non abbiano partecipato alla cena tra piloti F1 di fine stagione.

