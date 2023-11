Verstappen chiude da dominatore ad Abu Dhabi: Leclerc 2° ma la Ferrari resta 3ª nei Costruttori Verstappen vince anche l’ultimo GP del Mondiale di Formula 1 2023 ad Abu Dhabi. Secondo posto per Charles Leclerc che però non è riuscito a regalare il 2° posto nella classifica costruttori alla Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen chiude il Mondiale di Formula 1 2023 da dominatore assoluto vincendo anche il GP conclusivo di Abu Dhabi. L'olandese della Red Bull ha resistito all'attacco iniziale del pilota della Ferrari Charles Leclerc molto aggressivo in partenza per poi staccare tutti soprattutto nel momento in cui, dopo il primo pit-stop, tutti sono passati su gomme hard. Vera lotta invece alle sue spalle con il monegasco che ha dovuto lottare con George Russell per tenere il secondo posto fino alla bandiera a scacchi.

L'ottima prova del 26enne di Monte Carlo (che nell'ultimo giro ha provato una mossa disperata facendo passare il penalizzato Perez) non è bastata però alla Ferrari per centrare il secondo posto nel Mondiale Costruttori dato che, a causa della penalità comminata a Perez (2° al traguardo), Russell ha ottenuto la terza posizione finale per una manciata di decimi di secondo. Mentre Sainz è finito fuori dalla zona punti dopo una corsa tutta in salita cominciata dalla sedicesima posizione della griglia di partenza e peggiorata da una strategia non brillante.

L'ordine d'arrivo del GP Abu Dhabi della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing Charles LECLERC Ferrari +17.993 George RUSSELL Mercedes +20.328 Sergio PEREZ Red Bull Racing +21.453 Lando NORRIS McLaren +24.284 Oscar PIASTRI McLaren +31.487 Fernando ALONSO Aston Martin +39.512 Yuki TSUNODA AlphaTauri +43.088 Lewis HAMILTON Mercedes +44.424 Lance STROLL Aston Martin +55.632 Daniel RICCIARDO AlphaTauri +56.229 Esteban OCON Alpine +66.373 Pierre GASLY Alpine +70.360 Alexander ALBON Williams +73.184 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +83.696 Logan SARGEANT Williams +87.791 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +89.422 Carlos SAINZ Ferrari 1L Valtteri BOTTAS Alfa Romeo 1L Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1L

