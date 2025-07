Kimi Antonelli con gli occhi lucidi in TV: “Ho fatto un passo indietro”. In Belgio un’altra delusione

Kimi Antonelli è stato eliminato subito nelle Qualifiche del Gran Premio del Belgio. Il pilota italiano della Mercedes, che partirà dalla pit lane, si è presentato con gli occhi lucidi in TV per le interviste.

Lewis Hamilton è affondato a Spa, ed è finito dietro la lavagna.Il pilota inglese ha fatto mea culpa ed ha accentrato la maggior parte delle attenzioni su di sé. In grande difficoltà in Belgio anche Kimi Antonelli, che ha in parte beneficiato dell'attenzione mediatica sull'inglese. Ma ognuno deve guardare a sé e guardando l'intervista rilasciata dal giovane pilota italiano si sono notati gli occhi lucidi del pilota teenager che si è classificato terzultimo.

Il momento difficile di Antonelli

Dopo un avvio di carriera splendido sono arrivate un po' di difficoltà per Kimi Antonelli, correttamente protetto dalla Mercedes e da Toto Wolff che ha deciso di puntare su di lui. Nelle ultime sei gare Antonelli solo una volta è arrivato in zona punti (in Canada, dove è salito sul podio), poi una serie di ritiri e di errori. A Spa, l'università della Formula 1, Kimi è partito male. Certo non è stato fortunato perché quando c'è il weekend con la Sprint Race c'è poco tempo per effettuare prove e trovare il feeling con il tracciato. Fuori subito nelle qualifiche della Sprint e pure soprattutto nelle qualifiche per il GP del Belgio. Antonelli è arrivato diciottesimo, dietro di lui solo le Aston Martin.

"Sto faticando, sto guidando in un modo che non mi aiuta"

Si è presentato con gli occhi rossi, lucidi, con la voce rotta, alle interviste ed ha ammesso candidamente di essere un po' in difficoltà: "Non sto vivendo un momento splendido, sto faticando a trovare fiducia nella vettura da quando si corre in Europa. Sento di aver fatto un passo indietro e sto guidando in un modo che non mi aiuta. Rispetto a George sono più aggressivo e questo mi crea problemi con il bilanciamento in curva. Devo riuscire a vedere le luce in fondo al tunnel".

Kimi partirà dalla pit lane nel GP Belgio

Antonelli si sente protetto, sa di avere al suo fianco tutto il team, che sa bene che un giovane talentuoso pilota può attraversare un momento più o meno lungo di difficoltà: "La squadra mi sta aiutando nel miglior modo possibile. Cambieremo la macchina e partiremo dalla pit lane sperando che possa essere un vantaggio per noi". E magari la pioggia attesa in Belgio gli darà una mano.