video suggerito

Jorge Martin rifiuta (per ora) il numero uno: cosa dice l’entry list della MotoGP 2025 Diramata l’entry list provvisoria della MotoGP 2025, svelato il numero scelto dal neo campione del mondo Jorge Martin per il suo primo anno in Aprilia: una decisione che non è ancora definitiva, ma l’indizio è chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La FIM ha comunicato le entry list provvisorie delle tre classi del Motomondiale 2025 svelando, almeno per il momento, la decisione presa dal neocampione del mondo della MotoGP Jorge Martin riguardo al numero con cui correrà nella prossima stagione con l'Aprilia. Il mistero, rimasto tale anche dopo i test di fine anno andati in scena a Barcellona (dove il madrileno ha vestito per la prima volta i panni di alfiere della casa di Noale), non è ancora del tutto risolto, ma la prima lista ufficiale dei piloti che parteciperanno ai prossimi campionati di MotoGP, Moto2 e Moto3 sembra fornire un chiaro indizio a riguardo.

Di fianco al nome del pilota spagnolo infatti non c'è il numero uno (appena strappato all'amico/rivale Pecco Bagnaia) bensì il suo canonico #89. Nulla di definitivo (c'è ancora tempo per modificarla), ma ciò che appare nell'entry list provvisoria suggerisce che al momento il campione del mondo in carica non sembra orientato ad imitare quanto fatto dal piemontese della Ducati negli ultimi due anni. Ovviamente tra i fattori che potrebbero indurlo a non scegliere il numero che solo chi ha vinto l'ultimo titolo iridato della categoria ha diritto a sfoggiare, cioè il fatto che quel diritto se lo è conquistato da pilota della casa di Borgo Panigale e quel numero uno invece andrebbe a campeggiare sul cupolino dell'Aprilia.

L'entry list provvisoria della MotoGP 2025

#5 Johann Zarco (CASTROL Honda LCR)

#10 Luca Marini (Honda HRC)

#12 Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3)

#20 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)

#21 Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati)

#23 Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3)

#25 Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team Aprilia)

#33 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

#35 Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR)

#36 Joan Mir (Honda HRC)

#37 Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

#42 Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP)

#43 Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)

#49 Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati)

#54 Fermin Aldeguer (Gresini Racing MotoGP Ducati)

#63 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

#72 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

#73 Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP Ducati)

#79 Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team Aprilia)

#88 Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha)

#89 Jorge Martin (Aprilia Racing)

#93 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team)