Jorge Martin racconta il suo calvario: “Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d’acqua”

L'esempio perfetto delle idi di marzo, versione moderna e sportiva, è rappresentato da Jorge Martin. Il pilota spagnolo nel 2024 ha vinto il titolo Mondiale della MotoGP. Il sogno di una vita, vincere e dirsi addio, perché la Ducati lo congeda. Il passaggio all'Aprilia non è stato semplice. Il 2025 sulla pista terribile. Un incidente pazzesco all'esordio, con una moto che gli passa sul corpo. Rischia grosso. Torna in pista, a fatica, a fine stagione si infortuna di nuovo e finisce ancora sotto i ferri. Quell'intervento gli ha impedito di partecipare ai test di Sepang, ma lo spagnolo ha fatto sentire la sua voce raccontando gli ultimi mesi della sua vita.

Martin tornerà per i test di Buriam

Un 2025 letteralmente infernale per Martin, che è finito sotto i ferri quattro volte ed ha avuto bisogno di due interventi per sistemare le lesioni alla mano sinistra e alla spalla destra. Per questo motivo a Sepang non corre, anche se in Malesia ci è volato per stare con la sua squadra. A margine ha parlato un po' di sé delle sue condizioni e del ritorno in pista: "Sto bene, molto meglio rispetto a prima. I medici mi hanno consigliato di non avere fretta, ma voglio tornare per i prossimi test", che si terranno a Buriam in Thailandia il 21 e 22 febbraio, pochi giorni prima del via del campionato 2026.

La rottura della mano, le 11 costole rotte e l'incidente del Giappone

Martin subì problemi tremendi dopo la gara d'esordio in Qatar, la quarta della stagione, ma la prima per lui, perché aveva saltato le prime tre per un infortunio alla mano. Di Giannantonio gli passò sulla schiena con la moto, 11 costole rotte. Poi il ritorno faticoso, in pista fino alla Sprint del Giappone, dove si infortunò nuovamente. Il ritorno a Valencia è stato traumatico, una passerella e nulla più. Dolori enormi che limitavano Martin non tanto nella MotoGP, ma nella vita di tutti i giorni: "Pensavo di essermi ripreso, ma a Valencia non riuscivo nemmeno a prendere una bottiglia d'acqua".

Il futuro di Martin sarà con la Yamaha

Martin, che sa già di correre per la Yamaha nelle prossime due stagioni: "Non è tempo di parlare del futuro, penso solo all'Aprilia", parlando a Motorsport ha rivelato anche i dettagli dell'ultimo intervento: "Hanno prelevato dell'osso dalla mia anca per la clavicola. Sono contento di aver recuperato al cento percento".