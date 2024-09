video suggerito

Jorge Martin a pezzi prima del weekend di Misano: “Sto male, ho vomitato tutta la notte” Jorge Martin, leader del campionato di MotoGP 2024, non arriva al weekend del GP San Marino di Misano nelle condizioni migliori. Lo spagnolo spera di essere al top per qualifiche, sprint race e gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jorge Martin sta duellando per il titolo mondiale della MotoGP con Pecco Bagnaia. Domenica scorsa ha vinto Marc Marquez nel GP Aragon che ha preceduto il connazionale che ha ampliato il suo vantaggio su Pecco, speronato da Alex Marquez. Polemiche a non finire per quella manovra, che è ancora un argomento importante alla vigilia del weekend di Misano. Martin ci arriva con 23 punti di vantaggio, ma non con uno stato di forma eccellente.

"Sto male ho vomitato tutta la notte"

Il leader del campionato della MotoGP è ovviamente uno dei più attesi. Sa bene che non avrà il favore delle folle a Misano, essendo l'avversario di Bagnaia, ma di questo non se ne preoccupa. Si preoccupa invece del suo stato di forma. Parlando ai microfoni di Sky Martin ha spiegato che il suo avvicinamento al weekend di gara è stato molto complicato: "Sto male, ho vomitato tutta la notte. Spero di rimettermi a posto per venerdì".

Martin pensa che il fattore casa aiuti Bagnaia e Bastianini

Avrà modo di recuperare, anche se certo che questo stato non rappresenta l'ideale per un weekend che si preannuncia molto intenso e con in palio punti pesantissimi: "Per me è bello essere qua, vado forte. Voglio concentrarmi per fare il massimo. Quello che è fatto nel 2023 non conta. Pecco ed Enea corrono in casa e per loro sarà un weekend super".

Jorge Martin vede tre avversari nella lotta al titolo della MotoGP

Jorge Martin la scorsa stagione ha duellato con Bagnaia, ora proverà a vincere il titolo. Il campionato è ancora lungo. Mancano otto gare e lo spagnolo per questo non esclude dalla lotta nemmeno Marc Marquez ed Enea Bastianini, che sono in realtà lontani da lui di 70 e 71 punti. Mentre Pecco è a -23 (276 contro i 299 di Martin).