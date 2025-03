video suggerito

Franco Morbidelli: “Ho imparato guardando Jorge Martin da dietro, la gente sottovaluta quello che fa” Franco Morbidelli si racconta a Fanpage.it e fissa il suo obiettivo per la nuova stagione di MotoGP: “Salire di nuovo sul gradino più alto del podio sarebbe fantastico”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabio Fagnani

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Morbidelli è uno dei talenti più interessanti del motociclismo italiano da diversi anni, anche se nelle ultime stagioni si è smarrito. Infortuni, moto poco performanti, qualche errore di troppo. Nella prima tappa della MotoGP, in Thailandia, è andato molto bene, nonostante una distrazione di troppo che nelle qualifiche lo ha condannato a una penalità che lo ha costretto a perdere tre posizioni sulla griglia di partenza.

In questo 2025 entra a far parte della famiglia del team di Valentino Rossi. Dopo essere stato uno dei primi allievi della VR46 Academy, ha costruito una carriera solida e ha ottenuto successi importanti, tra cui il titolo mondiale in Moto2. L'avventura in Pramac non era nata in discesa, ma Franco ha saputo chiudere la stagione in modo positivo e quest'anno "il Morbido" può finalmente tornare a puntare in alto.

Come stai?

Molto bene, grazie! Ho trascorso un ottimo inverno e sono carico questo inizio di stagione. Ho lavorato duramente sulla preparazione fisica e mentale, ho affinato il mio stile di guida e ho cercato di colmare le lacune che ho avuto lo scorso anno. Sono pronto a dare il massimo.

Cosa hai fatto di bello in questa pausa invernale?

Una vacanza in Africa con la mia compagna Francesca. Siamo stati dieci giorni in Kenya, è stata un’esperienza incredibile. Ho visto animali meravigliosi, paesaggi mozzafiato e mi sono rilassato completamente prima di tornare a pieno ritmo per la nuova stagione.

Dopo tanti anni, sei finalmente un pilota del team di Valentino Rossi. Che effetto fa?

È qualcosa di speciale. Sono stato uno dei primi membri dell'Academy e mi alleno con Vale da tantissimi anni. Ho vissuto e sono cresciuto a Tavullia, e far parte della sua squadra in MotoGP è un passaggio naturale. Non ho mai corso prima per il suo team, mentre altri piloti dell’Academy lo hanno fatto in fasi diverse delle loro carriere. Questo è il momento giusto per me e per il team VR46, che è in un periodo di grande splendore. Sono molto contento di poter finalmente portare il mio contributo.

A 30 anni sei in una fase di maturità della tua carriera. Quali sono le tue aspettative per la stagione?

Mi sento al massimo della forma. Negli ultimi anni ho affrontato molte difficoltà, tra cui infortuni e adattamenti a nuove moto, ma ora mi sento la migliore versione di me stesso. Lo scorso anno ho dovuto affrontare una grande sfida: entrare in un team nuovo senza conoscere la moto, senza allenamento e senza test. Ho impiegato sei gare per adattarmi e imparare a sfruttare la Ducati. Alla fine ho chiuso ottavo in campionato, ma ho trascorso gran parte della stagione a combattere con i migliori. Quest’anno voglio consolidare i progressi fatti e puntare in alto. L’obiettivo è riuscire ad essere competitivo sin dalle prime gare e non perdere tempo prezioso nell’adattamento.

Quanto è importante per te avere continuità con la Ducati e poterti confrontare con Bagnaia e gli altri piloti dell’Academy?

La continuità è fondamentale. Cambiare moto dopo una sola stagione sarebbe stato traumatico. Avere Pecco come punto di riferimento è utile: ci alleniamo insieme tutti i giorni e c’è sempre un confronto continuo. Non significa che mi svelerà tutti i suoi segreti, ma osservandolo posso imparare molto. Lo stesso vale per Marco Bezzecchi e gli altri ragazzi dell’Academy. Condividere il box con persone che conosco da anni mi dà grande fiducia e stimolo per migliorare.

Hai corso con Jorge Martín e hai avuto modo di studiarlo da vicino. Cosa hai imparato da lui?

Ho imparato tanto guardandolo da dietro! L'anno scorso è stato molto competitivo e vincere il titolo era alla sua portata. Il mio obiettivo era avvicinarmi il più possibile ai migliori e migliorare passo dopo passo. Spesso il pubblico sottovaluta il lavoro dei piloti quando non vincono, ma il livello è altissimo e le differenze tra i primi e gli inseguitori sono minime. Martín ha una capacità incredibile di essere costante e di spingere sempre al massimo, ed è qualcosa su cui sto lavorando anche io.

È frustrante avere un compagno di squadra che vince spesso?

Dipende da come lo vivi. Se lo prendi nel modo giusto, è un’opportunità per crescere e migliorare. Negli ultimi anni ho avuto compagni di squadra molto forti, che hanno vinto il mondiale mentre correvano con me. Vederli vincere fa male, ma è anche uno stimolo per dare il massimo e cercare di raggiungerli. Ogni pilota vuole essere il migliore, quindi il confronto diretto è inevitabile. Bisogna usarlo come motivazione.

Se potessi tornare indietro, c’è qualcosa che cambieresti nella tua carriera?

Sì, probabilmente avrei preso alcune decisioni diverse quando sono passato al team ufficiale Yamaha. Avrei dovuto fare alcuni cambiamenti che, col senno di poi, mi avrebbero aiutato a soffrire meno. Però è tutto parte del percorso di crescita. Ci sono momenti difficili che ti formano e ti insegnano tanto, e oggi mi sento più maturo grazie a quelle esperienze.

Qual è il tuo obiettivo per il 2025?

Essere costantemente tra i primi cinque. Nella seconda metà della scorsa stagione ho già dimostrato di poterci stare. Dobbiamo partire con quell’obiettivo e vedere dove possiamo arrivare. Se riusciremo a lavorare bene e a mettere insieme tutti i pezzi, potremmo anche lottare per qualcosa di più grande. Ma passo dopo passo.

Quanto ti manca la vittoria?

Tantissimo. Vincere è una sensazione incredibile, qualcosa che ti entra dentro. Manca a me e manca al team VR46. Sarà un’ulteriore motivazione per dare tutto in ogni gara. Salire di nuovo sul gradino più alto del podio sarebbe fantastico.

Ci sono rischi nel lavorare con un team di amici?

Certo, bisogna stare attenti a non perdere la concentrazione e a non confondere l’amicizia con il lavoro. Ma sappiamo di avere una grande responsabilità e di dover onorare il nome di Valentino Rossi nel motociclismo. C’è un grande spirito di squadra, ma siamo tutti consapevoli dell’importanza della competizione e della professionalità.