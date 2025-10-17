Jorge Brandao è morto in un incidente nell’ultima tappa del Rally del Marocco: tragedia a 2 km dall’arrivo

Il motociclista portoghese Jorge Brandao è morto nell’ultima tappa del Rally del Marocco 2025, a due chilometri dal traguardo. Aveva 47 anni e si preparava per la Dakar.

Una tragedia ha scosso il Rally del Marocco 2025. Il motociclista portoghese Jorge Brandao, 47 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto durante la quinta e ultima tappa della competizione, un percorso cronometrato di 216 chilometri con partenza e arrivo a Erfoud.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l'incidente è avvenuto al chilometro 214, in una zona di dune, quando mancavano appena due chilometri al traguardo. Brandao, che correva con il team Old Friends Rally, ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente.

"Oggi, 17 ottobre, durante la quinta tappa del Rally del Marocco, il motociclista Jorge Brandao, che partecipava alla gara per la seconda volta, è rimasto vittima di un incidente tra le dune al chilometro 214", hanno comunicato gli organizzatori in una nota ufficiale.

Il portoghese è stato soccorso immediatamente dal personale medico a bordo di un elicottero sanitario. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Erfoud, dove però è deceduto alle 13:55 ora locale a causa delle gravi ferite riportate. "Il Rally del Marocco esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", si legge ancora nel comunicato.

Anche la FIM, la Federazione Internazionale di Motociclismo, ha espresso il proprio cordoglio: "La FIM è addolorata nel confermare la scomparsa del pilota portoghese Jorge Brandao in seguito al tragico incidente avvenuto oggi, 17 ottobre 2025, durante la quinta tappa del Rally du Maroc. A nome della famiglia FIM, del Rallye du Maroc e del Campionato del mondo Rally-Raid, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge e ai suoi numerosi amici; mancherà a tutta la famiglia FIM".

Originario di Arouca, nel nord del Portogallo, Brandao era un pilota esperto di rally raid e gare enduro, con partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali. Aveva corso al Rally del Marocco già nel 2024 e stava preparando il debutto alla Dakar 2026 in moto.

Imprenditore di professione, aveva esordito l'anno precedente come copilota dello spagnolo Carlos Vento in un Can-Am side-by-side, esperienza terminata con il ritiro nella seconda tappa.

La morte di Jorge Brandao lascia un vuoto profondo nella comunità del rally raid. Una tragedia che chiude nel peggiore dei modi l'edizione 2025 del Rally del Marocco, a pochi mesi dal via della Dakar, l'appuntamento più atteso della stagione.