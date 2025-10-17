Motori
video suggerito
video suggerito

Jorge Brandao è morto in un incidente nell’ultima tappa del Rally del Marocco: tragedia a 2 km dall’arrivo

Il motociclista portoghese Jorge Brandao è morto nell’ultima tappa del Rally del Marocco 2025, a due chilometri dal traguardo. Aveva 47 anni e si preparava per la Dakar.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una tragedia ha scosso il Rally del Marocco 2025. Il motociclista portoghese Jorge Brandao, 47 anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto durante la quinta e ultima tappa della competizione, un percorso cronometrato di 216 chilometri con partenza e arrivo a Erfoud.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l'incidente è avvenuto al chilometro 214, in una zona di dune, quando mancavano appena due chilometri al traguardo. Brandao, che correva con il team Old Friends Rally, ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente.

Immagine

"Oggi, 17 ottobre, durante la quinta tappa del Rally del Marocco, il motociclista Jorge Brandao, che partecipava alla gara per la seconda volta, è rimasto vittima di un incidente tra le dune al chilometro 214", hanno comunicato gli organizzatori in una nota ufficiale.

Leggi anche
Ben Sulayem resta presidente FIA senza bisogno di elezioni: c'è un oscuro cavillo nel regolamento

Il portoghese è stato soccorso immediatamente dal personale medico a bordo di un elicottero sanitario. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Erfoud, dove però è deceduto alle 13:55 ora locale a causa delle gravi ferite riportate. "Il Rally del Marocco esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", si legge ancora nel comunicato.

Immagine

Anche la FIM, la Federazione Internazionale di Motociclismo, ha espresso il proprio cordoglio: "La FIM è addolorata nel confermare la scomparsa del pilota portoghese Jorge Brandao in seguito al tragico incidente avvenuto oggi, 17 ottobre 2025, durante la quinta tappa del Rally du Maroc. A nome della famiglia FIM, del Rallye du Maroc e del Campionato del mondo Rally-Raid, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge e ai suoi numerosi amici; mancherà a tutta la famiglia FIM".

Originario di Arouca, nel nord del Portogallo, Brandao era un pilota esperto di rally raid e gare enduro, con partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali. Aveva corso al Rally del Marocco già nel 2024 e stava preparando il debutto alla Dakar 2026 in moto.

Imprenditore di professione, aveva esordito l'anno precedente come copilota dello spagnolo Carlos Vento in un Can-Am side-by-side, esperienza terminata con il ritiro nella seconda tappa.

La morte di Jorge Brandao lascia un vuoto profondo nella comunità del rally raid. Una tragedia che chiude nel peggiore dei modi l'edizione 2025 del Rally del Marocco, a pochi mesi dal via della Dakar, l'appuntamento più atteso della stagione.

Motocross
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Nel weekend si corre il GP degli Stati Uniti: prove libere e qualifiche per la Sprint Race
La Ferrari ha deciso su Vasseur e il possibile cambio con Horner: l'esito del vertice di Maranello
Lewis Hamilton risponde brutalmente alla domanda su Christian Horner in Ferrari: "Dirò solo questo"
Tsunoda trattenuto in aeroporto all'arrivo negli USA per il GP di F1: "Bloccato alla dogana"
La FIA attiva il protocollo Heat Hazard per il GP Stati Uniti: come cambia il regolamento F1 ad Austin
Gli orari del Gran Premio degli Stati Uniti: nel Texas si correrà pure la Sprint Race sabato pomeriggio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Motori
api url views