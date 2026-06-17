Jeremy Clarkson annuncia: “Ho un tumore aggressivo. Se non ci vediamo in TV, statemi bene”

Jeremy Clarkson popolare volto noto della TV britannica dopo programmi di successo come Top Gear ha annunciato di avere il cancro. È stato lo stesso giornalista e pilota a fare il punto sulle condizioni di salute, alla sua maniera.

Jeremy Clarkson nel presentare le due puntate finali di Clarkson's Farm, ovvero la sua ultima fortunata serie televisive, lo aveva preannunciato: "Di solito cerchiamo di mantenere il programma bucolico, piacevole e allegro, ma gli ultimi due episodi, che usciranno nel cuore della notte, non sono nulla di tutto questo. Sono davvero difficili da guardare". E così è stato, visto che il popolare conduttore televisivo noto soprattutto per il suo lavoro nel mondo dei motori, ha rivelato di avere il cancro.

Jeremy Clarkson annuncia di avere un tumore durante l'ultima puntata della sua serie

Mentre raccontava come sempre su Amazon Prime Video la gestione della sua tenuta agricola, il 66enne protagonista di programmi di successo e iconici come Top Gear e The Grand Tour ha spiegato di essere a conoscenza della malattia già da maggio. La stessa a quanto pare è purtroppo "aggressiva", pur essendo nella fase iniziale. Inevitabile dunque lo stop forzato per Clarkson che in un collegamento diretto dall'ospedale ha spiegato che "alcune delle cure non sono andate a buon fine", sottolineando la necessità di restare ai box "ancora per un po'".

Clarkson commenta alla sua maniera le condizioni di salute

Anche in questo momento difficile il volto noto della TV e dei motori ha utilizzato il suo stile diretto e "provocatorio" che lo ha reso unico per descrivere il tutto e fare il punto della situazione: "Non so cosa succederà. Se tutto questo avrà successo, ci vediamo per la sesta stagione. Altrimenti, no. State bene, tutti". È stato lo stesso Jeremy ad accorgersi che qualcosa nel suo corpo non stava andando per il meglio due anni dopo il delicato intervento al cuore che gli aveva di fatto salvato la vita. Al Sunday Times infatti ha dichiarato: "Sembra che delle arterie che irrorano il mio cuore con sangue vitale, una fosse completamente ostruita e la seconda delle tre stesse per fare la stessa fine".

La carriera di Jeremy Clarkson, icona di Top Gear

Durante le cure per il cancro il giornalista e saggista dovrà osservare un regime molto rigido e lontanissimo da quelli che sono i suoi standard e che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. I tabloid britannici infatti hanno confermato che Clarkson dovrà abbandonare molto del suo lavoro, e abbassare i livelli di alcuni valori definiti "allarmanti". Sarà difficile dunque rivederlo in azione proprio come faceva, mettendosi anche personalmente alla guida in Top Gear, programma di assoluto successo sulla BBC. Memorabili le puntate in cui oltre alla semplice, ma mai banale, recensione di auto e bolidi di ogni sorta, si metteva in gioco alla guida con sfide al limite e spesso assurde con un tono professionale, comico e soprattutto molto schietto, senza fare sconti a nessuno. Basti pensare allo shock legato al suo abbandono del format.

Insomma utilizzando un gergo motoristico speriamo che si tratti solo di un pit stop momentaneo prima di rivedere in azione Jeremy, o in una fattoria o alle prese con il mondo dei motori dove ha lasciato un segno memorabile. Impossibile per lui riuscire a stare fermo, come confermato anche dagli investimenti dopo la pensione, con l'acquisto di un pub e a quanto pare di altri locali. Sicuramente ora potrà comunque continuare magari a regalare perle sui social, come quelle relative al podio dell'ultimo Gran Premio di Barcellona di Formula 1, quando ha commentato il successo di Hamilton così: Tutto il podio inglese. È solo un peccato che il vincitore sia stato sponsorizzato da una birra italiana".