Jeremy Clarkson di Top Gear va in pensione: ha comprato un pub per un milione di sterline L'ex conduttore di Top Gear sta preparando la sua uscita definitiva dal mondo dello spettacolo: ha acquistato un famoso pub per un milione di sterline.

Jeremy Clarkson va in pensione. L'ex conduttore di Top Gear, stando a quanto rivela il Daily Mail, ha deciso di ritirarsi a vita più o meno privata, rilevando un pub nelle lande del Cotswolds per una cifra complessiva di un milione di sterline. Il locale si chiama The Windmill, cinque acri di campagna con viste mozzafiato sulla Windrush Valley. Clarkson ha messo sul piatto la classica offerta che non si può rifiutare: "La prima cosa che Jeremy mi ha detto è stata: ‘Immagino che tu voglia un sacco di soldi per questo", ha dichiarato la ex proprietaria al Daily Mail. L'offerta che gli è stata fatta è stata praticamente irrinunciabile.

Il pub di Jeremy Clarkson sarà mostrato su Prime Video

La proprietaria del pub ha dichiarato al Daily Mail: “Non avevo pianificato di vendere il posto, ma non ero molto soddisfatto di come veniva gestito e sto diventando vecchio”. I lavori di ristrutturazione del pub sono già iniziati e tutti i lavori saranno poi mostrati nella prossima stagione di ‘Clarkson’s Farm’ per Prime Video. Secondo quanto dichiarato dal proprietario, infatti, la supposizione è che Clarkson ne farà comunque un punto centrale della sua personalissima docuserie. Il Windmill è uno dei pub più popolari delle lande del Cotswolds.

"Spero che abbia successo"

La proprietaria del pub ha espresso il desiderio che Clarkson abbia successo nella sua nuova impresa e che riesca a replicare il successo che lei e suo marito hanno avuto, specialmente nei primi anni del pub. Ha anche manifestato la speranza di essere invitata alla grande riapertura del locale. The Windmill era un posto molto popolare quando lei e suo marito lo avevano aperto. Il locale era sempre pieno, in particolare durante il periodo natalizio, quando era affollato ogni sera. Jackie, questo il nome della proprietaria, ha spiegato di aver smesso di gestire quotidianamente il pub dopo la morte di suo marito Alan, avvenuta 11 anni fa all'età di 73 anni.