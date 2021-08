Jacobs a Monza ospite della Formula 1: “Guidare una Ferrari? Magari con Leclerc a fianco” Il campione olimpico Marcell Jacobs ha accettato l’invito della Formula 1 e sarà ospite a Monza per il GP d’Italia. La medaglia d’oro di Tokyo 2020 nei 100m e nella staffetta 4×100 non ha nascosto il suo sogno di sfrecciare in pista a bordo di una Ferrari F1 e spera che Charles Leclerc possa fargli da pilota: “o visto Leclerc che guidava una Ferrari con un posto per il passeggerò, magari…io da solo andrei dritto alla prima curva”

A cura di Michele Mazzeo

L'uomo più veloce del mondo Marcell Jacobs sarà ospite della Formula 1 a Monza durante il GP d'Italia in programma nel week end del 12 settembre. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100, grande appassionato di F1, ha infatti accettato l'invito arrivato dal presidente e amministratore delegato del Formula One Group Stefano Domenicali, dal presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani e da John Elkann e la Ferrari e vivrà il gran premio d'Italia a bordo pista insieme ai suoi compagni della staffetta azzurra Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

L'uomo più veloce del pianeta dunque avrà la possibilità di vedere da vicino le macchine più veloci in quello che è conosciuto come il "Tempio della velocità". E da grande appassionato qual è non ha nascosto la volontà di provare una monoposto da Formula 1 anche se sa che ciò sarebbe molto complicato. E da italiano il pensiero inevitabilmente va alla Ferrari.

Jacobs ha però già trovato una soluzione: provare l'ebrezza di stare su un bolide da oltre 300 km/h in pista ma con un pilota personale d'eccezione: "Andrò a Monza perché sono un grandissimo patito della Formula 1, seguo ogni gara e anche quando sono via mi collego su SkyGo per seguire i Gp. Guidare io? No, ci proverò ma è difficile (ride ndr). Ovviamente mi piacerebbe guidare una Ferrari. Ho visto Leclerc che guidava una Ferrari con un posto per il passeggerò, magari…io da solo andrei dritto alla prima curva". E chissà che il Cavallino non riesca ad accontentare uno degli uomini che maggiormente hanno tenuto alto il nome dell'Italia nel mondo compiendo una storica impresa scrivendo il proprio nome nella ristretta cerchia delle eccellenze mondiali, cerchia di cui la Ferrari fa parte ormai da quasi un secolo.