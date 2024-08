video suggerito

Inquietante rivelazione di Horner sull’ingerenza di Domenicali nelle gare F1: “Ci diceva di rallentare” Parlando dopo il GP d’Olanda il team principal della Red Bull Christian Horner si è lasciato sfuggire una rivelazione riguardo una presunta ingerenza nelle gare di inizio Mondiale di Formula 1 2024 da parte del boss della F1 Stefano Domenicali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Nel GP d'Olanda la Red Bull è stata la grande sconfitta di giornata con il padrone di casa Max Verstappen che sulla pista di Zandvoort, su cui aveva prima d'ora sempre conquistato pole e vittoria, è stato battuto nettamente in qualifica (dove si è beccato tre decimi e mezzo dal poleman) e ancor più nettamente in gara dalla McLaren di Lando Norris capace di rifilare 23 secondi al tre volte campione del mondo nonché attuale leader della classifica iridata.Una situazione inimmaginabile ad inizio Mondiale di Formula 1 2024 quando la RB20 era la monoposto dominante e l'olandese assestava distacchi abissali ai più immediati inseguitori (ad inizio anno era la Ferrari poi scavalcata da McLaren e Mercedes grazie all'introduzione di pacchetti di aggiornamenti più incisivi rispetto a quelli portati dalla scuderia di Maranello) come dimostra la reazione di Leclerc nel retropodio nel momento in cui ha appreso il ritardo accusato alla bandiera a scacchi da Verstappen.

Una situazione che il team principal Christian Horner ha analizzato nell'immediato post-gara di Zandvoort senza allarmismi ("Sappiamo di avere un problema, ma abbiamo limitato i danni. La McLaren è stata l'auto di riferimento nelle ultime gare e siamo consapevoli di dover trovare una soluzione. E tutti a Milton Keynes stanno lavorando duramente per risolvere questo problema" ha difatti commentato il numero uno della scuderia che ha dominato gli ultimi due campionati). Nel farlo però si è lasciato sfuggire quello che, se confermato, sarebbe un vero e proprio scandalo.

Parlando di come cambiano rapidamente gli scenari in Formula 1, infatti, secondo quanto riportato da GPBlog.com e Motorsport.com, il team principal della Red Bull avrebbe detto: "Voglio dire, stavamo vincendo gare con 20, 25 secondi di vantaggio e Stefano (Domenicali, ndr) nelle prime cinque gare ci chiedeva di rallentare". Una rivelazione, involontaria, di una gravità inaudita.

Se davvero ciò è avvenuto (non si può escludere l'ipotesi che parlasse di un colloquio informale dal tono scherzoso, una battuta insomma), difatti vorrebbe dire che il boss della F1 Stefano Domenicali ad inizio Mondiale di Formula 1 2024 avrebbe cercato di falsare le gare manipolando i risultati sportivi per garantire un maggiore spettacolo (e di conseguenza ‘venderlo' meglio). E se ciò fosse confermato dunque si tratterebbe di un vero e proprio scandalo. Ciò che è certo al momento è che, in ogni caso, la dichiarazione di Christian Horner non può passare sottotraccia, va approfondita e rimane una cosa della quale il CEO di Formula One Group dovrà dare conto.