In Superbike volano gli stracci tra Bautista e Ana Carrasco: “Dici così perché sono donna?” Botta e risposta al veleno tra il campione del mondo Alvaro Bautista e l’unica donna in pista Ana Carrasco durante i test della Superbike 2023: “Non raccontare balle”

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale 2023 della Superbike deve ancora partire ma già gli animi hanno cominciato a scaldarsi. Le dure parole del campione del mondo in carica Alvaro Bautista al termine del primo giorno di test sul circuito di Jerez de la Frontera infatti non sono passate inosservate e hanno innescato inevitabili polemiche. Il commento del pilota Ducati nei confronti dell'unica donna in pista, Ana Carrasco, (lì per allenarsi in vista del campionato di Moto3 del Motomondiale nel quale correrà in questo 2023) non è per nulla piaciuto alla 25enne di Murcia che ha replicato altrettanto duramente.

Tutto nasce da un episodio avvenuto nel corso del day-1 dei test del campionato delle derivate di serie nel quale sono scesi insieme in pista i piloti della classe regina, quelli della Supersport e la pilota spagnola che si stava allenando in sella ad una Yamaha R6. Secondo quanto raccontato da Alvaro Bautista a Speedweek infatti la sua caduta sarebbe stata causata dal passo troppo lento della Carrasco: "Ana era circa mezzo rettilineo davanti a me, ma in frenata mi sono avvicinato a lei troppo velocemente. A quel punto ho dovuto raddrizzare la moto, sono arrivato sullo sporco esterno della curva e la ruota anteriore è scivolata via" è difatti il racconto fatto dal campione del mondo in carica spiegando perché fosse finito a terra.

Il 38enne però non si è limitato solo a parlare della dinamica della caduta ma ha anche rivolto un duro attacco nei confronti della connazionale: "Ana dovrebbe correre con gli amatori, al momento è troppo lenta per girare con i ragazzi della Superbike e della Superport. Non è molto sicuro!" ha difatti chiosato Bautista chiamando direttamente in causa la pilota che corre nella classe di minor cilindrata del Motomondiale.

Parole che non sono per nulla piaciute ad Ana Carrasco che, con un post pubblicato sui propri profili social, ha replicato al campione della Superbike 2022 chiedendosi anche se l'attacco subito da Alvaro Bautista sia dovuto al suo sesso: "Dici amatori perché sono una donna? Campione del mondo, ho visto la tua tabella al traguardo e sapevo che stavi arrivando. Tra il T1 e il T2 mi sono girata per vedere quando passavi e ti ho visto cadere… quindi non raccontare balle" ha infatti scritto la campionessa del campionato Supersport 300 del 2018 evidentemente risentita da quanto affermato dal connazionale.