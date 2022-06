Impressionante caduta per Bastianini ad Assen: schizza come un proiettile e sfiora le barriere Caduta da brividi per il pilota della MotoGP Enea Bastianini durante le libere ad Assen: l’italiano cade a 290 km/h, viene sbalzato di sella e “sparato” ad alta velocità come un proiettile fuori dalla pista fermandosi a pochi centimetri dalle barriere.

A cura di Michele Mazzeo

Brutta disavventura per il pilota del Team Gresini Enea Bastianini nelle prove libere del GP d'Olanda della MotoGP 2022 di scena sulla storico circuito di Assen. Il riminese vincitore già di tre gare in questa stagione nelle FP1 è stato vittima di una brutta caduta provocata dalla pista bagnata e dalla pioggia che ha accompagnato l'intera sessione.

Nell'ultimo tratto del rettilineo del traguardo mentre viaggiava a quasi 290 km/h il centauro italiano si è infatti allargato troppo sul cordolo bagnato per impostare curva 1. A quel punto le gomme della sua Ducati hanno perso aderenza e lui è stato sbalzato di sella e "sparato" ad alta velocità come un proiettile fuori dalla pista. Per fortuna Bastianini frenando con le mani sulla ghiaia è riuscito a rallentare la sua corsa e a fermarsi proprio pochi centimetri prima dell'impatto contro le barriere.

Passato lo spavento l'alfiere del Team Gresini in lizza con Jorge Martin per un posto in Ducati ufficiale nella prossima stagione, si è rialzato ed indenne è tornato al proprio box. La caduta però lo ha condizionato nel momento in cui è rientrato in pista negli ultimi minuti della sessione nei quali ha fatto grande fatica a girare sui tempi dei migliori come confermato anche dallo stesso pilota: "Eravamo partiti bene, poi dopo qualche giro sul bagnato sono caduto, purtroppo ho preso una pozza e ho fatto un brutto volo nella ghiaia, dunque le prove sono finite in quel momento" ha infatti detto il campione del mondo della Moto2 2020.

La giornata nera di Enea Bastianini è poi proseguita anche al pomeriggio rimanendo escluso dalla top-10 della classifica combinata dei tempi dopo la seconda sessione di prove libere perché in entrambi i suoi ultimi due giri lanciati si è trovato costretto a frenare perché si è trovato davanti piloti che procedevano ad andatura ridotta in punti del tracciato in cui non era possibile seguire traiettorie di altro tipo. Messo alle spalle il venerdì, il riminese dovrà adesso cercare l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche di Assen nelle prove libere tre, pioggia e condizioni di pista permettendo.