Un altro step importante, che certifica la crescita costante di un progetto nato nel 2013. La VR46 Riders Academy, ovvero il team di Valentino Rossi, ha firmato un accordo di 5 anni con la Ducati per la partecipazione al Mondiale di MotoGP. Un accordo triennale che permetterà alla casa di Borgo Panigale di avere ben 8 moto nella classe regina, grazie al sodalizio con l'Aramco Racing Team VR46. Il tutto con lo scopo di portare in alto le eccellenze italiane delle due ruote e i giovani talenti nostrani. E chissà che in futuro lo stesso Valentino Rossi, non possa difendere proprio i colori del suo team.

Alla vigilia dell'appuntamento di Assen del Motomondiale, arriva una notizia importante per il mondo delle due ruote. La VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, progetto nato con l'obiettivo di sostenere e formare giovani talenti italiani correrà in MotoGP all'insegna del Tricolore, diventando dunque il team satellite della Ducati. Due le moto schierate in griglia a partire dalla stagione 2022, con la guida della neonata squadra che sarà affidata a Pablo Nieto legato ai talenti della VR46 Riders Academy e dello Sky Racing Team VR46 in Moto3 e Moto2 dal 2015.

Alessio Salucci, meglio conosciuto come Uccio, braccio destro e grande amico di Valentino Rossi nonché direttore sportivo della VR46 Riders Academy ha dichiarato: "Anno dopo anno, dal 2013, siamo cresciuti, siamo riusciti a scrivere delle belle pagine del nostro sport tra Moto3 e Moto2 e abbiamo incrociato la nostra strada con tanti giovani talenti del motociclismo italiano che abbiamo avuto il privilegio di poter sostenere nel loro percorso di crescita e che continueremo a supportare dalle classi inferiori fino alla MotoGP". Entusiasmo assolutamente condiviso anche dalla Ducati, con il dg Dall'Igna che ha sottolineato "di avere trovato in VR46 un partner ambizioso e motivato come noi, con l’obiettivo comune di ottenere insieme dei grandi risultati".

E nei prossimi mesi sicuramente saranno ufficializzati anche i piloti della neonata squadra. Nel frattempo c'è già chi sogna di vedere magari in sella ad una moto del team satellite della Ducati Valentino Rossi. Si tratta del principe saudita Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al Saud, a capo della Tanal Entertainment Sport & Media, la holding che sponsorizzata la nuova squadra: "Sarebbe per me fantastico che Valentino Rossi possa competere nei prossimi anni come pilota del nostro Aramco Racing Team VR46 insieme a suo fratello Luca Marini".