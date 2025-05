video suggerito

Il volo extralusso di Verstappen intorno al mondo per conoscere sua figlia senza perdere il GP Miami Max Verstappen e Kelly Piquet sono diventati genitori, è nata una bimba. Il pilota olandese è arrivato in extremis per il Gran Premio di Miami. L’olandese con il suo jet privato è sbarcato poche ore prima delle libere. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il weekend del Gp di Miami 2025 Max Verstappen non lo dimenticherà mai. Non sa ancora quale sarà il suo risultato, ma a un quattro volte campione del mondo non sposta un successo o una pole a inizio campionato. Verstappen correrà a Miami per la prima volta da papà, è nata infatti la figlia Lily. Per stare al fianco della compagna, Kelly Piquet, è rimasto il più possibile in Europa ed è arrivato all'ultimo minuto in Florida con il suo jet-privato.

Max è papà, è nata Lily

Lo scorso dicembre Verstappen e Kelly Piquet avevano annunciando la lieta novella. In un primo momento pareva che la bimba sarebbe arrivata nel mese di aprile, non è stato così, almeno all'apparenza. Lily è venuta alla luce e la coppia ha postato anche una foto molto tenera, con la neonata. Alla foto è stato aggiunto: "Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tantissimo".

La Red Bull aveva di fatto anticipato la notizia giovedì quando ha reso noto, con un comunicato stringato, che SuperMax non avrebbe partecipato alle interviste canoniche perché ancora non era giunto a Miami.

Verstappen con il suo jet privato a Miami

Diversi tifosi del pilota campione del mondo in carica hanno anche temuto per la sua presenza in gara a Miami. E c'è stato addirittura chi ha scovato il jet-privato di Max e lo ha seguito passo passo dalla partenza da Nizza e seguendolo fino all'arrivo all'aeroporto di Miami. Un viaggio minuto per minuto per Verstappen è sbarcato in Florida esattamente alle 20 locali di giovedì (le 2 di notte di venerdì in Italia).

Il jet un gioiellino da 50 milioni

Quest'inverno SuperMax si è fatto due regali molto costosi: ha acquistato in Italia uno yacht di 33 metri e ha comperato un nuovo jet privato. Ha personalizzato anche la livrea, c'è l'arancione. Un jet più grande di quello che già precedeva, che può ospitare 16 passeggeri e che ha una autonomia di 12 mila chilometri e gli può permettergli di atterrare in aeroporti con una pista anche inferiore ai 700 metri. Un gioiellino costato quasi 50 milioni di euro.

Zero riposo, poi libere e qualifiche Sprint

Praticamente Max è arrivato, è andato dritto in albergo ed è andato a riposare, in attesa della prima sessione di prove libere, anzi dell'unica sessione di libere, alla quale farà seguito la qualifica per la gara Sprint(alle 22:30 italiane). Un modo unico per preparare una giornata intensa. Ma Verstappen può anche questo, il campione qual è verrà fuori, e poi questo era un momento veramente importante per la sua vita.

L'omaggio della F1 a Max Verstappen

Verstappen è diventato papà per la prima volta, Kelly Piquet aveva già una bambina, Penelope (nata nel 2019), che vive con il pilota olandese da anni e alla quale SuperMax è molto legato. La Formula 1 ha pubblicato un tweet ad hoc per il pilota e a corredo ha scritto: "È arrivato il nuovo papà del paddock".

La gioia di Hamilton e i consigli di Hulkenberg

Del tema se n'è parlato molto. Nico Hulkenberg è stato interpellato. Perché il tedesco era rimasto l'unico papà del circus iridato: "Non ho consigli da dargli. Spero che riesca a dormire. Quando saliamo in macchina, abbassiamo la visiera e corriamo, ho la sensazione che anche io tendo a dimenticare cosa succede là fuori, perché siamo concentrati e motivati nel dare il massimo".

Mentre Lewis Hamilton ha dichiarato: "Gli auguro tutto il meglio. È una cosa speciale. Ho parlato brevemente con lui in Arabia Saudita e ho visto quanto fosse emozionato. Congratulazioni a lui".